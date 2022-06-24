Что будет, если на Минск пойдет одна украинская дивизия? 5 24.06.2022, 9:47

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Результат будет неожиданным.

Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» написал о вероятности полноценного вступления Беларуси в войну с точки зрения рисков-выгод.

— Украина от вступления Беларуси в войну сейчас не выигрывает никак, равно как ничего не выигрывает от ее невступления (войска все равно будут скованы у границы).

Риски вступления в войну для руководства Беларуси: огромные. Война непопулярна, и никто ее не хочет, это может стать мощнейшим внутриполитическим триггером, когда перед военным станет экзистенциальный выбор — в какую сторону стрелять? И не факт, что выстрелы пойдут в ту сторону, в которую прикажет высшее командование.

Когда-то в 90-е была популярна шутка, что, если Лукашенко отправит дивизию на Москву, то до Москвы дойдет 10 дивизий. Теперь эта шутка в равной степени актуальна про дивизию со стороны Киева в сторону Минска. А самое страшное, что даже если ситуация на фронте будет более-менее нормальной и не представляющей угрозы для внутриполитического руководства, то вот вал санкций в адрес официального Минска уничтожит даже все гипотетические попытки стать калиткой для санкционки в сторону России.

Более того, санкции будут еще более жесткими, так как, в отличие от РФ, Беларусь ничего критического для европейского рынка не поставляет, а значит гайки можно закручивать по полной.

Плюсов вступления в войну Беларуси нет никаких, найти их невозможно. Могут быть риски невступления, в зависимости от того что пообещал Лукашенко Путину — но здесь сфера домыслов и не будем туда лезть. В экономике Беларуси все стабильно плохо что с российской поддержкой, что без нее, вопрос выживания режима уже давно лежит вне экономической плоскости, если брать тренды, а гасить резкие шоки экономические власти научились прекрасно.

Плюсы вступления в войну Беларуси со стороны России: как ни странно, их не так много. Россия с марта фокусируется на Донбассе и сейчас задача минимум — это восстановление ЛНР и ДНР в границах областей. Беларусь здесь может помочь примерно никак, точнее единственное, чем она может помочь, — сковать украинские силы на северной границе, что она успешно и делает. Мобилизационные ресурсы РФ выше в разы, чем у РБ, единственное, чем может помочь РБ, — дать России технику в работоспособном состоянии, но для этого не обязательно вступать в войну.

С точки зрения нанесения ударов с территории Беларуси — Россия пользовалась этой опцией сколько хотела, но прекратила сама после вывода войск из-под Киева и Чернигова, в общем такой риск имеется в случае кардинального изменения обстановки на фронтах. А динамика на фронте, напротив, пока идет в сторону увязки обеих сторон. Помощь Беларуси была нужна и актуальна, когда русские стояли под Киевом, сейчас позиционные бои (а для осуществления прорыва придется преодолевать заболоченную, простреливаемую, оборудованную минами, со взорванными мостами местность), вряд ли могут привести к существенному изменению общей ситуации.

Риски для России: внутриполитический кризис в Беларуси, растягивание фронта, переход белорусской техники и снарядов в пользование ВСУ, если фронт вдруг двинется в сторону Минска, то придется изыскивать военные и полицейские силы в самой России для наведения порядка. А эти силы сейчас нужны на Донбассе и под Херсоном.

Самая выгодная стратегия России сейчас — максимально пугать вторжением. Это без единого выстрела сковывает силы на севере Украины, которые Украина не может бросить в бой. Отсюда и вбросы. Нарушение хрупкого статуса-кво несет для всех больше рисков, чем выгод. Но это не значит, что вступления войск Беларуси однозначно не будет. Потому что не все решения в этой безумной кампании диктуются логикой и здравым смыслом.

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