Украина стала кандидатом на членство в ЕС: Зеленский назвал следующие шаги
- 24.06.2022, 10:23
Для перехода на европейское законодательство в стране уже разрабатывают дорожную карту.
Украина 23 июня получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Президент страны Владимир Зеленский рассказал, какими будут следующие шаги государства, чтобы стать членом ЕС.
Глава государства подчеркнул, что Украина, несмотря на войну, продолжает воплощать в жизнь законодательство ЕС. Также чиновники работают над реализацией норм и правил, которых придерживаются на Западе. И для этого уже разрабатывают дорожную карту, передает 24 канал.
Президент ожидает высокого гражданского сознания
Прежде всего Владимир Зеленский отметил, что у нас уже есть рекомендации Еврокомиссии. Теперь ждут от Верховной Рады одобрения евроинтеграционных законов. Ими будут заниматься в приоритетном порядке.
От украинцев президент ожидает высокого гражданского сознания. Каждому нужно быть преданным ценностям, а также осознавать тот факт, что мы сами строим европейскую Украину. Это за нас никто не сделает.
«Хочу сделать акцент на очень важном моменте. Мы меняем Украину для себя, а не для кого-нибудь. Мы воплощаем реформы не из-за чьих-то требований, а из-за своих убеждений. Украина стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью», – подчеркнул Зеленский.
Что нужно сделать Украине, чтобы вступить в ЕС
Наше государство ожидает ряд реформ. Поэтому важно вводить их как можно скорее, чтобы статус кандидата на членство не простаивал. Более того, отсутствие движения вперед может вызвать ряд сомнений и вообще лишить Украину возможности стать членом ЕС.
На данный момент важно сделать эти шаги:
провести реформу Конституционного суда;
продолжить работу над судебной реформой;
следует ввести борьбу с отмыванием денежных средств;
необходимо воплотить в жизнь антиолигархический закон;
нужно начать борьбу с коррупцией, включая назначение руководителя САП;
также следует согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;
кроме того, изменения ожидает законодательство о нацменьшинствах.