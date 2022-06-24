Из Африки в Беларусь приближается жара 4 24.06.2022, 18:42

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Будет до +36 градусов.

После холодов наступает экваториальная жара. «Онлайнер», что будет градусов на 4—6 теплее нормы.

Север не удержал позиции, из Африки к нам рванул перегретый воздух. Он, похоже, намерен помыть сапоги в Северном Ледовитом океане. Скандинавия готовится встречать лето. Разумеется, все эти маневры проходят над нами. Давление высокое, значит, вероятность осадков низкая (но не нулевая, будут некоторые судороги).

В субботу еще терпимо, без фанатизма — от 25 до 30 градусов. В воскресенье по плану начинается фанатизм — уже до 32. В последующие дни ожидается нагнетание напряженности — к среде юго-запад может нагреться до 36. Ночами тоже тепло — от 14 до 22.

Со вторника по четверг в неустановленных районах могут случаться спонтанные грозы со светомузыкой и другими эффектами.

Гидрологи говорят, что вода в реках и озерах сейчас держится в пределах 15—23 градусов — это память о недавних холодах. Но этой памяти хватит ненадолго, вода нагревается, все рвутся плыть. Спасатели рассылают SMS с предупреждениями — чтобы не тонули.

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