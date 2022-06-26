В Донецкой области сорок морпехов РФ «исчезли» после встречи с украинскими танкистами

В Донецкой области сорок морпехов РФ «исчезли» после встречи с украинскими танкистами3
- 26.06.2022, 10:14
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Уничтожено подразделение 382-го отдельного батальона морской пехоты из оккупированного Севастополя.
Защитники Украины уничтожили в Донецкой области одно из подразделений морпехов РФ, когда те пошли на штурм. Из подразделения выжило всего несколько оккупантов.
Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цымбалюк.
Бой произошел 21 июня в Донецкой области. В результате ВСУ уничтожили подразделение 382-го отдельного батальона морской пехоты (в/ч 45765, Темрюк) 810 обр мп (Севастополь).
"Во время попытки штурма украинских позиций это подразделение натолкнулось на танкистов ВС Украины, выжить удалось только паре людей. Потери среди личного состава: трое военнослужащих убиты (о смерти которых доложили выжившие) и 38 считаются пропавшими без вести", — написал журналист.