В Донецкой области сорок морпехов РФ «исчезли» после встречи с украинскими танкистами 3 26.06.2022, 10:14

6,232

Уничтожено подразделение 382-го отдельного батальона морской пехоты из оккупированного Севастополя.

Защитники Украины уничтожили в Донецкой области одно из подразделений морпехов РФ, когда те пошли на штурм. Из подразделения выжило всего несколько оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цымбалюк.

Бой произошел 21 июня в Донецкой области. В результате ВСУ уничтожили подразделение 382-го отдельного батальона морской пехоты (в/ч 45765, Темрюк) 810 обр мп (Севастополь).

"Во время попытки штурма украинских позиций это подразделение натолкнулось на танкистов ВС Украины, выжить удалось только паре людей. Потери среди личного состава: трое военнослужащих убиты (о смерти которых доложили выжившие) и 38 считаются пропавшими без вести", — написал журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».