Украинская армия ликвидировала почти 35 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники врага 3 26.06.2022, 10:47

1,978

Свежие данные о потерях россиян на войне.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за минувшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 26 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1532 (+21),

боевых бронированных машин - 3659 (+14),

артиллерийских систем - 764 (+0),

РСЗО - 243 (+2),

средства ПВО - 99 (+0),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 184 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),

крылатые ракеты - 139 (+2),

корабли / катера - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4),

специальная техника - 60 (+0).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».