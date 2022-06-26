Украинская армия ликвидировала почти 35 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники врага

Украинская армия ликвидировала почти 35 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники врага3
- 26.06.2022, 10:47
- 1,978
Свежие данные о потерях россиян на войне.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за минувшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 26 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1532 (+21),
боевых бронированных машин - 3659 (+14),
артиллерийских систем - 764 (+0),
РСЗО - 243 (+2),
средства ПВО - 99 (+0),
самолетов - 217 (+0),
вертолетов - 184 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),
крылатые ракеты - 139 (+2),
корабли / катера - 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4),
специальная техника - 60 (+0).