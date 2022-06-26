Ученые рассказали, какую болезнь лечит туризм 26.06.2022, 18:12

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Новые впечатления, которые человек получает во время путешествия, положительно влияют на здоровье.

Команда исследователей из Австралии и Китая выяснила, что путешествия могут оказать терапевтический эффект при лечении деменции. Это удалось установить впервые, с помощью масштабного анализа выпущенных ранее работ о деменции, пишет журнал «Нож».

Ученые пришли к выводу, что новые впечатления, которые человек получает во время путешествия, положительно влияют на работу мозга. Это обеспечивает когнитивную и сенсорную стимуляцию, а необходимость адаптироваться к новым условиям во время путешествия заставляет мозг работать в усиленном режиме.

Туризм также предполагает много движений, что тоже полезно при различных заболеваниях — физическая активность напрямую связана с психическим благополучием. Кроме того, в отпуске люди чаще всего принимают едят вместе, что положительно сказывается на пищевом поведении пациентов с деменцией.

Авторы нового исследования предлагают переосмыслить роль путешествий во врачебной практике и относиться к ним не просто как к развлечению, а как к терапии.

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