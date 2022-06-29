В Макеевке жена отбила мужа от «военкома» со свастикой 1 29.06.2022, 10:31

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Рашист пытался мобилизовать гражданина Украины в армию «ДНР».

В оккупированной Макеевке Донецкой области рашист со свастикой на руке пытался мобилизовать гражданина Украины в армию "ДНР". Однако его отважная жена не позволила это сделать, пообещав пройти медкомиссию "по-человечески".

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на одной из Facebook-страниц.

Так, на видео видно, как к мужчине подходит представитель военкомата "ДНР", забирает у него документы и пытается посадить в авто, как будто бы с целью увезти на прохождение медкомиссии. Его жена отважно "отбивала" мужа от мобилизации прямо с улицы - она снимала видео для телеканала и утверждала, что они граждане Украины и поэтому не обязаны идти на войну.

Во время съемки женщина обратила внимание на татуировки со свастикой на руке представителя "ДНР". Это знак в виде креста с загнутыми под углом концами — эмблема фашизма, ставшая символом варварства и насилия. Что, впрочем, Россия и демонстрирует уже долгое время.

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