НАТО жестко обратилось к режиму Лукашенко 4 29.06.2022, 17:13

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Альянс заявил о полной поддержке украинского народа.

Россия должна немедленно прекратить войну в Украине и покинуть ее территории, а Беларусь — соучастие в этой войне.

Об этом говорится в декларации НАТО по итогам двухдневного саммита в Мадриде.

«Мы будем продолжать противостоять лжи России и отвергать ее безответственную риторику. Россия должна немедленно прекратить войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне», — говорится в документе.

Страны НАТО решительно осудили агрессивную войну России против Украины, заявив, что она серьезно подрывает международную безопасность и стабильность.

«Ужасающая жестокость России привела к огромным человеческим страданиям и массовым перемещениям, непропорционально сильно затронувшим женщин и детей. Россия несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу. Россия должна обеспечить безопасный, беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ. Союзники работают с соответствующими заинтересованными сторонами в международном сообществе, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом», — говорится в заявлении.

В НАТО также отметили, что Россия намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру, в том числе своими военными действиями.

В Альянсе заявили, что полностью солидарны с правительством и народом Украины в героической защите своей страны, и с президентом Владимиром Зеленским.

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