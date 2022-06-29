Задержаны основатели «Ксорекса»2
- 29.06.2022, 22:04
- 4,812
Часть выпустили искать деньги для выкупа.
Некоторых бенефициаров компании «Ксорекс-сервис», в том числе директора Владимира Полидовца, задержали, сообщает «Наша Нiва».
По информации издания, причина задержания – завышение цен при поставках. Жену Полидовца отпустили для поиска средств для «выкупа».
Компания «Ксорекс-сервис» была основана в 1995 году. Компания занимается созданием IT-инфраструктуры для предприятий, проектированием, производством и обслуживанием систем автоматизации, сетей, центров обработки и хранения данных, защищенных информационных систем, конференцсистем, ситуационных центров.