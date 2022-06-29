Задержаны основатели «Ксорекса» 2 29.06.2022, 22:04

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Часть выпустили искать деньги для выкупа.

Некоторых бенефициаров компании «Ксорекс-сервис», в том числе директора Владимира Полидовца, задержали, сообщает «Наша Нiва».

По информации издания, причина задержания – завышение цен при поставках. Жену Полидовца отпустили для поиска средств для «выкупа».

Компания «Ксорекс-сервис» была основана в 1995 году. Компания занимается созданием IT-инфраструктуры для предприятий, проектированием, производством и обслуживанием систем автоматизации, сетей, центров обработки и хранения данных, защищенных информационных систем, конференцсистем, ситуационных центров.

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