Люди в черных масках ограбили в Гродно абитуриентов из Конго и Мали и сожгли их паспорта 1 30.06.2022, 9:08

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иллюстрационное фото

История получила продолжение.

В Гродно двое 29-летних мужчин в черных масках уложили на землю абитуриентов из Мали и Конго, забрали у них деньги и мобильные телефоны, а у двоих сожгли паспорта, пишет издание «Перспектива».

Помощник прокурора Гродненского района Никита Башун сообщил, что гражданин Республики Мали и двое граждан Конго приехали в Беларусь на подготовительные курсы, чтобы в дальнейшем поступить в университет. И уточнил, что инцидент произошел в конце 2021 года.

– Судьба свела их в Гродно. Здесь познакомились и решили отправиться в Москву подзаработать. Стали искать того, кто согласился бы их довести до столицы России, – сказала Башун.

И добавил, что через некоторое время такой желающий нашелся.

– На тот момент иностранцы не знали, что водитель получил указание от своих знакомых высадить их в лесном массиве вблизи деревни Соничи. При этом перевозчик не подозревал о преступном умысле, – отметил Башун.

Сообщается, что в лесу мужчины в черных масках уложили лицом в землю иностранцев, украли деньги, мобильные телефоны, а у двоих сожгли паспорта.

Грабителей задержали. Ими оказались жители Гродно и Гродненского района 1993 года рождения. Суд Гродненского района признал их виновными по части 2 статьи 206 и статьи 378 УК и назначил каждому наказание в виде лишения свободы с отбыванием в условиях общего режима сроком на три года.

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