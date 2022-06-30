СМИ обратили внимание на пропажу Илона Маска 9 30.06.2022, 19:10

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Илон Маск

Последнее публичное выступление главы Tesla и SpaceX датируется 21 июня.

Миллиардер Илон Маск, планирующий приобрести компанию Twitter, пропал – в течение девяти дней он не публиковал сообщения в одноименной социальной сети, а также не появлялся на публичных мероприятиях.

На пропажу главы Tesla и SpaceX Илона Маска обратили внимание не только обычные пользователи, но и СМИ, в том числе агентство Bloomberg.

Последнее публичное выступление предпринимателя датируется 21 июня на Катарском экономическом форуме, в ходе которого Маск рассказал, что по сделке с Twitter все еще есть "нерешенные вопросы", в том числе опасения по поводу количества ботов. Тогда же была оставлена последняя на сегодня публикация Маска в соцсетях.

Агентство отмечает, что столь долгий перерыв в активности не свойственен для Маска. Бизнесмен ежедневно публиковал десятки сообщений, комментировал новости, рассказывал о своих компаниях, общался с пользователями и загружал мемы.

Одной из теорий о причинах "исчезновения" миллиардера является то, что конец квартала обычно очень загруженное время для Tesla, поскольку компания Маска пытается достичь квартальных показателей отгрузок и продаж. Кроме того, несколькими неделями ранее его другая компания – SpaceX – осуществила запуск трех ракет-носителей Falcon 9.

Пока неясно, вернется ли предприниматель и возможный, новый владелец Twitter на свою страницу. К слову, некоторые поклонники Маска уже успели выразить опасения за его здоровье.

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