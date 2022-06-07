Борислав Береза: В Украине найдется немало желающих взять за горло усатого Таракана 9 7.06.2022, 7:35

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Борислав Береза

фото: Facebook

Украинцы помогут своим белорусским братьям стать свободными.

Какие подвиги совершают украинцы на фронтах войны против России? Является ли Лукашенко самостоятельной фигурой? Почему украинские политики до последнего не верили в нападение с территории Беларуси?

Об этом сайту Charter97.org рассказал сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ, политический активист и боец ВСУ Борислав Береза.

— Борислав, вы известный в Украине человек, а сейчас еще и защищаете свою страну с оружием в руках. Много узнаваемых украинцев сейчас в рядах ВСУ?

— Достаточно. Присутствуют и адвокаты, и музыканты, и спортсмены, и политики — все те, кому небезразлична Украина. Но надо не забывать и о других людях, которые сегодня на своих местах помогают Украине: кто-то волонтерит, кто-то работает на информационном фронте, кто-то платит налоги и этим помогает Украине. Это все — общая помощь. На сегодняшний день сила Украины — в единстве. Именно так мы можем победить нашего врага.

— Каждый день украинцы совершают настоящие подвиги. Какие чудеса мужества ваших соотечественников запомнились лично вам?

— Пример подвига — когда обычный сотрудник «Укрпочты» сбивает за один день несколько самолетов или вертолетов, после того, как надевает форму и получает «стингер» в руки. Это фантастические истории, которые наши граждане сделали реальностью.

Могу сказать, что когда солдаты жертвуют своей жизнью, чтобы вывести товарищей из-под обстрела россиян, — это уже повседневность. Хотя, опять же, во всем мире это считается подвигами. Просто украинцы привыкли жить на сегодняшний день, совершая подвиги ежедневно. Для нас это становится уже обыденностью.

Когда рядом со мной бывший главный инженер крупного предприятия, который является на сегодняшний день командиром минометной батареи, лично уничтожает склад боекомплекта российской армии с фактически невероятного расстояния, то можно сказать, что это чудо. Он останавливает возможность атаки россиян, но для него это обычная работа по защите Украины от агрессора. Украинцы сегодня мобилизованы по-максимуму, каждый на своем месте, каждый совершает чудеса. И эти чудеса становятся реальностью.

Когда нашему подразделению понадобилась машина, я обратился к Игорю Смелянскому, главе «Укрпочты». Попросил предоставить марку «Русский корабль иди...» для того, чтобы выставить ее на аукцион и с помощью собранных средств получить какие-то деньги для покупки машины.

Я не рассчитывал на покупку новой машины, но за первый час была предложена сумма больше чем 150 тысяч гривен, это эквивалент почти 5 тысяч долларов. Потом ко мне обратились люди и предложили обменять новый L200 (Mitsubishi L200 — ред.) с генератором, со всеми необходимыми частями, на эту марку. И это абсолютный символизм, потому что марка не стоит столько. Они отдают новый джип для фронта.

Это показывает, что украинцы готовы мобилизовать все свои ресурсы и возможности во имя победы. Является ли это подвигом? Конечно. Но мы живем в то время, когда подвиг — это обычная модель поведения украинца.

— ВСУ более 100 дней держат оборону. Кремль уже обломал зубы в Украине?

— Кремль уже и руки обломал, и зубы обломал, и челюсть вывихнул. Но, к сожалению, это очень живучая гадина, которая продолжает бросать в мясорубку войны своих граждан и не жалеет чужих. Для Кремля сегодня история быстро трансформируется. Начиналось от «возьмем Киев за три дня», потом «возьмем Донецкую и Луганскую область к 9 мая», теперь — «надо взять Северодонецк к 12 июня, ко дню России». Уменьшаются цели, уменьшаются задачи. И от амбициозных заявлений, что они возьмут все «за семь секунд», переходят к ситуации «попытаемся взять хоть что-нибудь из того, что можем и из того, что нам удастся». А дается все очень плохо.

За один день, позавчера, Россия потеряла вертолет Ка-52, новый самолет, генерал-майора, которого «задвухсотили» наши воины. И это все за один день.

Амбиции у них большие, но это из той серии, когда «хотелки» не совпадают с «могулками». На сегодняшний день Россия обломалась в Украине по полной программе. Но это не говорит о том, что она готова сейчас отступать. Дело в том, что сегодня Россия — это Путин. Путин во имя своих амбиций, своих личных интересов, готов бросить в костер войны не только россиян, но и белорусов, но и украинцев и всех, кого угодно. Он готов задействовать всех, он готов сжечь весь мир для того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Это чудовищная мотивация. Поэтому одна из главных задач сегодня — это отстранение Путина от власти любой ценой. Или он сам умрет, или будет военный переворот, или какой-либо другой переворот в России. Это одна из главных задач, потому что Путин не готов пока останавливать военную агрессию.

— Сейчас много говорится о работе над ошибками. Глава СНБО Украины Данилов не раз говорил, что Украина до последнего не верила в то, что россияне пойдут через Беларусь. Как так получилось?

— Не знаю, во что верил Данилов, но все эксперты предупреждали о реальности этого сценария. Более того, Данилов то говорит, что знал, что будет война, то не знал. Поэтому Данилову неплохо было бы самостоятельно разобраться, что он хочет донести обществу, а потом озвучивать. А военные эксперты говорили, что Беларусь 100% станет плацдармом. Но никто не думал о том, это действительно правда, что со стороны Беларуси будет регулярно производиться обстрел ракетами и вылеты бомбардировщиков.

Это для большинства было неожиданностью, потому что думали, что Лукашенко при всей своей низменности и беспринципности не опустится до такого уровня. Оказалось, что опустился. Во имя сохранения своей власти он готов на все. Даже на предоставление территории Беларуси как плацдарма, с которого можно атаковать Украину регулярно.

— Почему среди украинских политологов стал популярен тезис, что Лукашенко — это какая-то самостоятельная фигура и «он вот-вот выйдет из-под контроля Кремля» и «чуть ли не второй фронт откроет против РФ»?

— Лукашенко самостоятельной фигурой может быть только в туалете, когда справляет свою нужду. Во всех остальных случаях он абсолютно подконтролен только одной цели — удержаться у власти, сохранить себя на троне в Беларуси. Именно по этой причине он будет поддакивать Путину всегда, когда только понадобится. Иначе, если он окончательно перестанет выполнять какие-либо требования, его просто поменяют. Он может объяснять Путину, что он не может войти полноценно в войну, потому что это фактически разорвет эдакий общественный договор, что Беларусь сама лично не посылает военных. Но мы же знаем, что отдельные белорусские военные принимали участие в войне. Их маскировали под добровольцев или еще как-то.

Лукашенко хорошо понимает, что в случае полноценного вступления в войну домой вояки-белорусы вернутся в гробах. А вот это уже белорусское общество может не простить ему. Потому что белорусы живут в парадигме «лишь бы не было войны». Для россиян же парадигма абсолютно другая — «можем повторить», они жаждут войны для того, чтобы самоутвердиться. А у белорусов другая мотивация. Поэтому Лукашенко не будет вступать в войну и он это объясняет самому Путину. Но в остальном Лукашенко предоставляет Путину все, что потребуется. Нужны танки — он отдает танки, нужны больницы — пожалуйста, нужно заходить с территории Беларуси — и Лукашенко сам лично выстилает дорожку, по которой идут вооруженные силы России, чтобы вторгаться в Украину.

Лукашенко — обычный конформист и приспособленец. Сейчас ему максимально выгодно быть лояльным к России, потому что иначе его режим падет. И либо Путин вместо него поставит другого человека, либо белорусы выберут другого человека. Поэтому он играет на такой очень тонкой ниточке, проходя между капелек дождя. Но если кто-то думает, что он имеет собственное мнение и свободу воли, которая отличается от основной линии Кремля, то эти люди ошибаются.

— В Украине сейчас воюют бойцы Калиновского. Своей целью они называют возвращение в Беларусь. Найдутся ли в Украине добровольцы, которые были бы готовы помочь белорусам вернуть свободу своей страны?

— Мы не забыли помощь белорусов, которые стали с нами плечом к плечу для того, чтобы противостоять российской оккупации. Также мы не забыли, откуда прилетали ракеты, откуда приходили российские войска. Мы не забыли, кто отдавал команду. Поэтому найдется немало людей, которые захотят взять за горло усатого Таракана и снести его диктаторский режим. Украинцы помогут своим белорусским братьям стать свободными.

— Для вас, проукраинского политика, какой образ Беларуси наиболее приемлем?

— Для Украины выгоден в стратегическом плане, конечно же, проевропейский, абсолютно партнерский образ Беларуси. Более того, богатые, счастливые, свободные белорусы — это залог надежных партнерских отношений с Украиной. Поэтому мы хотим, чтобы белорусы двигались в сторону правового, демократического, европейского государства, где права и свободы граждан будут соблюдаться на высшем уровне, а благосостояние их росло бы. Соответственно, это точно не партнерство с узурпационным режимом Лукашенко, а это развитие государства и интеграция его в европейскую семью.

— Думаю, что большинство белорусов также мечтают об этом. Как Украина могла бы помочь Беларуси на этом пути?

— Помочь так, как потребуется. Как сейчас Польша помогает Украине, думаю, также и Украина готова помогать Беларуси, и Польша готова помогать Беларуси, и все цивилизованные страны мира готовы помогать Беларуси любыми возможностями. Самое главное — это желание самих белорусов, потому что насильно мил не будешь. Мой папа часто говорил: «Можно коня привести на водопой, но нельзя коня заставить напиться». Здесь та же самая ситуация. Мы можем белорусам помогать, но без их желания и без их понимания, куда они хотят двигаться, само движение невозможно.

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