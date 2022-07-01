Демоны Путина Альфред Кох

1.07.2022, 13:47

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Александр Кох

Рано или поздно они сожрут его и всю его страну.

Двадцать седьмой день войны прошел как-то тревожно. Мне не нравится что происходит в Лисичанске. То есть я понимаю, что там ничего хорошего и не может произойти, но я боюсь, что командование ВСУ вот-вот упустит момент для отвода оттуда войск и мышеловка захлопнется.

Уже итак весь коридор от юго-запада Лисичанска до Белогоровки простреливается российской артиллерией и отступление даже сейчас выглядит довольно рискованной операцией. А если кольцо замкнется, то прорываться придется лобовой атакой. Что, разумеется, приведет к огромным потерям.

Короче, Залужный очень рискует. И на мой неискушенный взгляд, никакой хитрой игры там уже не устроить и надо просто уходить. Все что можно было выжать из этой позиции - выжато по максимуму. И теперь главная задача - сохранить людей.

Так же и под Харьковом россияне медленно, но приближаются к городу. И уже до его пригородов добивает их ствольная артиллерия. А это значит, что интенсивность бомбардировок жилых районов будет только усиливаться.

Пишут, правда, что ВСУ вроде бы немного продвинулись на юг в направлении от Запорожья на Мелитополь и от Кривого Рога на Херсон. Но меня эти бравурные репортажи мало впечатляют, поскольку на карте этих успехов почти не видно.

Несомненной победой является, конечно, то что россияне смотали удочки с острова Змеиный. Под покровом ночи, на каких-то надувных моторных лодках они увезли этих своих незадачливых робинзонов и остров стал необитаемым…

Даже ребенку понятно, что это ВСУ своих огнем выкурили доблестных русских моряков с острова. Но бравый Конашенков, в характерной для него манере деревенского дурачка, сообщили граду и миру, что они это сделали "в качестве жеста доброй воли".

Как Остап Бендер в знаменитом сеансе одновременной игры не баловал противников разнообразием ходов, так и Минобороны РФ не балует публику разнообразием причин своего бегства. Как драпали из под Киева и Чернигова "в качестве жеста доброй воли" так и продолжают драпать в качестве этого же жеста…

Хочется спросить: а не могли бы вы вообще сдристнуть с Украины "в качестве жеста доброй воли"? Мы были бы вам крайне признательны. К чему затягивать этот бессмысленный и кошмарный фарс? Неужели не понятно, что ничего у вас не выйдет?

Как можно вести войну даже не понимая зачем и почему вы ее ведете? Тема противодействия расширению НАТО теперь уже полностью отпала: после вашей вялой реакции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции всем стало совершенно ясно, что эта тема вас по-настоящему совершенно не беспокоит.

Если верить тому, что говорит Путин про признание суверенитета ДНР-ЛНР и оказание им военной помощи, то непонятно, что вы в таком случае делаете в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. На них ведь "суверенитет" Лугандонии не распространяется!

И если вы, как обычно, врете, то врите как-нибудь поинтереснее, что ли. А то совсем беспомощный какой-то трэш идет.

Тут еще Путин вылез вдруг из бункера и в отношении ракетной атаки на торговый центр "Амстор" в Кремечуге сморозил очередную глупость про высокоточное оружие, которое якобы применяет РФ в Украине.

Ведь уже установлено, что стреляли ракетой Х-22, которая имеет инерциальную навигационную систему на основе гироскопа и примитивного радара, который известен своей низкой точностью: только около половины выстрелов попадает в пределах 600 метров от точки нацеливания. А у второй половины разброс еще больше…

Все специалисты считают, что сочетание большой мощности и низкой точности приводит к частому сопутствующему ущербу при применении X-22. Вот такое вот у Путина "высокоточное" оружие 1968 года выпуска…

А с другой стороны: откуда он знает? Ему что говорят - то он и повторяет. Он спросил военных:

- Как же вы в торговый центр умудрились попасть? Или у вас оружие не высокоточное?

- Как невысокоточное? Обидные Ваши слова Владимир Владимирович! Высокоточнее не бывает! Белке в глаз попадут! А в торговый центр попали потому, надежа-государь, что в него и целились! Ибо там укропы прятали своих бомбы и снаряды.

- А! Ну тогда другое дело... Значит врут супостаты, что мы мирных жителей почем зря убиваем?

- Врут, Ваше Величество! Вот вам истинный крест - врут. Это были не мирные жители, а переодетые нацисты и бендеровцы. И они на складе боеприпасов работали. А мы их накрыли нашими ракетами.

- Высокоточными?

- Так точно! Ими, родимыми. Вот папочка. В ней справочка. Извольте прочитать. Там все как на духу написано. А враги врут. Он бессилия. Очерняют.

- Так я и думал. Так я тогда так и скажу, что высокоточным, по складам, которые прячутся в торговых центрах?

- Совершенно верно. Так и говорите.

Он вышел и сказал. Вот такой вот президент в России нынче. Дотошный. Сначала у специалистов все досконально разузнает, и лишь потом журналистам что-то говорит. Шибко уважает профессионалов. Россияне на него не нарадуются. За ним как за каменной стеной. Не то, что какой-нибудь там Макрон с Шольцем.

И не беда, что производство автомобилей в России упало на 98%. И вообще промышленный спад измеряется уже двузначными цифрами. Уже и Сбербанк с Газпромом приняли решение не платить дивидендов, а им и горя мало: любим, говорят, нашего национального лидера и за него кому угодно пасть порвем.

Вот и рвут: абсолютная убыль населения в России за 2021 (довоенный) год - 1,04 млн. человек (рекорд с 1945 года). сколько будет за этот, военный год, нетрудно догадаться…

Вся беда в том, что россияне на подсознательном уровне понимают, что останавливаться уже поздно. Что победить не получается, а проиграть - боятся мести. Следовательно, нужно воевать бесконечно. Чтобы оттянуть час расплаты. Поэтому и жмутся к своему хозяину. Боязно им без хозяина. Привыкли. Отсюда высокая поддержка "спецоперации". Она от страха и от нежелания отвечать за свои художества…

Тут я посмотрел дебаты между Леонидом Волковым и Гарри Каспаровым. Они там, помимо прочего, обсуждали причины войны. И Волков заявил, что "Рафик неуиноуен". Что народ безгрешен, что он сам - жертва, а вся вина лежит на Путине.

Он, де, чтобы править этим народом вечно, решил опять порадовать их маленькой победоносной войной в духе "Крымнаш" и поднять тем самым свой рейтинг до небес. Поэтому и развязал эту войну.

А у меня в голове сразу мысль родилась: то есть если бы российский народ не радовался этой войне и не любил бы за нее Путина, то тот бы ее не начал? И если да, то кто же тогда виноват в том, что она началась?

Ах, скажете вы, он им задурил голову пропагандой. И что же? Так задурил, что они забыли, что убивать - грех? Что стрелять из пушек по жилым кварталам - это не война, а убийство? Что мародерство и грабеж - это преступления?

Ах, он говорит, что никакого мародерства нет? А то они и без Путина не знают откуда у них вдруг микроволновка дома появилась... Бросьте вы. Все они знают и все понимают. Не дурнее вас. Просто считают, что это нормально. Что так правильно: захватил село - грабь его. А баб - епи. А иначе зачем? Такой вот "Русский мир" и Путин пророк его…

Их любимое "можемповторить" - оно ведь и трофейные часы, и вырванные с мясом сережки, и аккардеоны с гобеленами включает, и изнасилованных и замученных лютой смертью немецких школьниц - тоже... И это все ведь не Путин придумал. Это такой народ. Это его образ победы…

Страшная тяжесть у меня на сердце. Я ведь тоже отчасти русский народ. И (зачем мне кривить душой?) я люблю его. Я ведь жил среди работяг в Тольятти, Самарской области и крестьян в селе Джигинке, Краснодарского края. Жил я и в питерских коммуналках. И мне до деталей понятны эти люди.

Люди вообще - довольно дикие существа. А т.н. "простые люди" - тем более. В них мало рефлексии и самоанализа, они больше похожи на детей. И добрых и злых одновременно. И задача народного вождя стараться так устроить их жизнь, чтобы все хорошее в них вознаграждалось, а плохое - наказывалось.

И если ты, в угоду своим корыстным желаниям, используешь то, что есть в народе плохого, если ты выпускаешь страшных демонов, которые пока спят в нем (а эти демоны есть в каждом народе), то ты уничтожаешь свой народ. Потому, что эти демоны его сожрут. Потому, что рано или поздно от твоего народа останутся одни руины.

Дорогие украинцы! Не выпускайте своих демонов наружу. У вас прекрасный, хороший президент. Он - не Путин. Он не хотел ни маленькой, ни большой войны. Он не хотел той славы и рейтинга, который у него теперь есть. Во всяком случае, если и хотел, то не такой ценой.

Путин теперь уже точно воюет со всем Западом и Украина отныне - неотъемлемая часть Запада. Мы победим и без демонов. Потому, что мы сильнее. Потому, что наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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