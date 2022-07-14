Facebook разрешит заводить до пяти аккаунтов

Facebook разрешит заводить до пяти аккаунтов2
- 14.07.2022, 22:44
При этом не обязательно в каждом указывать настоящее имя.
Американская компания Meta Platforms Inc. позволит большему количеству пользователей создавать несколько аккаунтов в социальной сети Facebook.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что на стадии тестирования ограниченное количество пользователей Facebook смогут создать до четырех дополнительных аккаунтов. При этом не обязательно в каждом указывать настоящее имя.
Предполагается, что можно будет иметь отдельные аккаунты для работы и для общения с друзьями, в которых будут свои новостные ленты. Однако комментировать или лайкать публикации можно будет только с одного профиля.
По данным Bloomberg, эта инициатива является частью усилий Meta по привлечению большего количества пользователей, поскольку рост замедлился, особенно среди молодых пользователей.
Дополнительные профили будут привязаны к основной учетной записи, а это означает, что нарушение правил в одном профиле повлияет на другие.