закрыть
14 июля 2022, четверг, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Facebook разрешит заводить до пяти аккаунтов

2
  • 14.07.2022, 22:44
Facebook разрешит заводить до пяти аккаунтов

При этом не обязательно в каждом указывать настоящее имя.

Американская компания Meta Platforms Inc. позволит большему количеству пользователей создавать несколько аккаунтов в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что на стадии тестирования ограниченное количество пользователей Facebook смогут создать до четырех дополнительных аккаунтов. При этом не обязательно в каждом указывать настоящее имя.

Предполагается, что можно будет иметь отдельные аккаунты для работы и для общения с друзьями, в которых будут свои новостные ленты. Однако комментировать или лайкать публикации можно будет только с одного профиля.

По данным Bloomberg, эта инициатива является частью усилий Meta по привлечению большего количества пользователей, поскольку рост замедлился, особенно среди молодых пользователей.

Дополнительные профили будут привязаны к основной учетной записи, а это означает, что нарушение правил в одном профиле повлияет на другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников