Названы супер-продукты, которые можно есть в любом количестве на диете 1 23.07.2022, 11:18

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Они отличаются низким содержанием сахара.

Врач поделилась самыми вкусными продуктами с низким содержанием сахара, которые можно есть каждый день, пока вы пытаетесь похудеть.

SheFinds.Com представили топ-5 продуктов с низким содержанием сахара, которые, по мнению врачей, можно есть без перерыва на диете.

ЛАПША ШИРАТАКИ

«Лапша ширатаки производится из растения конняку, которое является японским ямсом, — объяснила доктор Эми Ли. — Мало того, что она имеет низкое содержание сахара, она также богата пищевыми волокнами и низким содержанием чистых углеводов и калорий. Это отличная альтернатива обычной лапше!»

ХИКАМА

Хикама комнатная – это корнеплод с толстой коричневой кожицей. В нем «низкое содержание чистых углеводов, и это отличный ингредиент для добавления в салаты», сказала доктор Ли. Это более здоровая альтернатива картофелю с гораздо меньшим количеством углеводов, а также хороший источник витамина С, витамина В-6 и антиоксидантов.

РУККОЛА

Эта полезная листовая зелень «с низким содержанием калорий и углеводов, она также насыщена витаминами и минералами», сказала доктор Ли.

ТОФУ

Тофу, также известный как соевый творог, является известной веганской основой или белком для блюд. «Он универсален и может использоваться во множестве различных блюд», — объяснила доктор Ли. Его также можно есть в сыром виде в качестве закуски. В нем много растительного белка и мало чистых углеводов.

ГРИБЫ

«Они очень сытные», — сказала доктор Ли. Их можно есть сырыми в салате или готовить в качестве гарнира к еде. «Они легко впитывают ароматы и содержат мало углеводов», — отметила доктор.

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