Политзаключенного журналиста Олега Груздиловича ждет еще три суда 1 4.07.2022, 21:05

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Олег Груздилович

По искам «Минсктранса».

Политзаключенного журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича ожидает еще три суда, силовики считают, что он перекрывал движение на трех акциях протеста, пишет «Свабода».

«Минсктранс» выставил журналисту, уже отбывающему срок в Могилевской колонии № 15, три гражданских иска. Общая сумма исков — более 56 тысяч рублей. Суды пройдут 15, 22 и 25 июля.

Супруга журналиста Марьяна Груздилович отмечает, что по одному их эпизодов движение транспорта был превентивно перекрыто городскими властями, а не протестующими. Кроме того, на акциях протеста, о которых идет речь, Груздилович законно — как аккредитованный журналист «Радыё Свабода».

Напомним, Олега Груздиловича осудили на полтора года лишения свободы в марте 2022 года. Его обвинили по статье 342 УК по трем эпизодам участия в «массовых беспорядках» в 2020 году. Дело завели после того, как Груздилович лишился аккредитации МИД как журналист «Радыё Свабода» и освещал один из маршей как внештатный корреспондент «Народная волi».

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