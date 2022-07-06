Запад дал старт подготовке «плана Маршалла» для восстановления Украины 2 6.07.2022, 8:13

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Названы условия для будущего выделения денег.

Более 40 стран Европы и развитого мира дали формальный старт подготовке «плана Маршалла» для восстановления Украины после российской агрессии и подписали Луганскую декларацию.

Среди прочего в ней обрисованы условия для будущего выделения денег, включая борьбу с коррупцией и другие реформы в Украине, пишет Русская служба Би-би-си.

Декларация увидела свет после намеченной еще до войны двухдневной конференции URC2022 в швейцарском Лугано. Своих представителей туда отправили почти все страны Европы, а также Израиль, Япония, Южная Корея, Турция, США, Канада и Австралия.

В политическом документе, не имеющем юридической силы, они осудили российскую агрессию, призвали Кремль незамедлительно вывести войска и задекларировали готовность поддерживать восстановление Украины.

Украинские власти оценивают реконструкцию в 750 млрд долларов. Только в этом году стране нужно 60−65 млрд долларов, и это без учета расходов на оборону и вооружения.

По подсчетам Киевской школы экономики, российская армия уже уничтожила только зданий и инфраструктуры на 100 млрд долларов, а общий экономический ущерб от войны они оценили в 600 млрд долларов.

Запад до сих пор выделял считанные миллиарды, и то в основном на закупку оружия для Украины. Однако уже сейчас он задумывается о будущих расходах на восстановление.

«Мы готовимся к послевоенному времени уже сейчас, в разгар войны, — сказал президент принимавшей конференцию Швейцарии Иньяцио Кассис. — Мы стремимся дать украинцам надежду и уверенность в том, что они не одни».

Деньги только под реформы

Уже после первого месяца российского вторжения было ясно, что счет за восстановление окажется 12-значным.

Восемь ведущих экономистов еще в апреле очень предварительно оценили потребность Украины в помощи в 200−500 млрд евро. Ученые опирались на опыт Европы после Второй мировой («план Маршалла»), объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели.

Они выделили три стадии реконструкции: чрезвычайная сейчас, затем — восстановление критической инфраструктуры и госуправления, и только потом третья стадия, которая заложит основы для быстрого превращения Украины в современную экономику.

И тут не обойтись, с одной стороны, без готовности Евросоюза принять Украину в свои ряды, писали они. А с другой стороны, самой Украине нужны радикальные реформы, чтобы решить хронические проблемы: коррупцию, провалы в госуправлении, и концентрацию экономической мощи в руках узкого круга лиц.

Частично эти условия уже созданы: ЕС дал Украине статус кандидата. Но поставил те же условия: ключевые реформы в области борьбы с коррупцией, госуправления, верховенства закона и независимости судов. К тому же потребовал увязать план реформ с «зеленой» перестройкой, цифровизацией и основополагающими европейскими ценностями.

О том же самом говорится теперь и в Луганской декларации.

«Процесс восстановления должен быть транспарентным и подотчетным населению Украины. Верховенство закона необходимо системно укреплять, а коррупцию — искоренить», — говорится в документе.

Следующая конференция потенциальных доноров и просто сочувствующих состоится в ЕС через несколько месяцев, а в 2023 году Великобритания согласилась собрать еще одну такую встречу.

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