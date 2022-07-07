«Белавиа» предлагает своим клиентам набить татуировку 20 7.07.2022, 14:58

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Фото: Charter97.org

Эскиз татуировки можно выбрать из 10 предложенных вариантов.

«Белавиа» в честь дня бортпроводника сделать татуировку с самолетом бесплатно, об этом авиакомпания сообщила в соцсетях.

«12 июля мы отмечаем День бортпроводника. Интересный факт – у бортпроводников не должно быть татуировок на открытых частях тела. Но вы можете сделать тату за них», — сказано в сообщении «Белавиа».

Эскиз татуировки можно выбрать из 10 предложенных вариантов.

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