«Белавиа» предлагает своим клиентам набить татуировку

«Белавиа» предлагает своим клиентам набить татуировку20
- 7.07.2022, 14:58
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Эскиз татуировки можно выбрать из 10 предложенных вариантов.
«Белавиа» в честь дня бортпроводника сделать татуировку с самолетом бесплатно, об этом авиакомпания сообщила в соцсетях.
«12 июля мы отмечаем День бортпроводника. Интересный факт – у бортпроводников не должно быть татуировок на открытых частях тела. Но вы можете сделать тату за них», — сказано в сообщении «Белавиа».
Эскиз татуировки можно выбрать из 10 предложенных вариантов.