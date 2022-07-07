В Литве заявили, что не согласятся на зеленый коридор для транзита в Калининград 7 7.07.2022, 17:13

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Советник президента страны заявила, что это вопрос европейского регулирования.

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что власти республики не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область через свою территорию. Об этом сообщает радио LRT.

По словам Скайсгирите, необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. «Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — сказала она.

Скайсгирите также подчеркнула, что Литва не предпринимала несогласованных действий по калининградскому транзиту. «Литва осуществляет европейские санкции, это вопрос европейского регулирования. Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России», — заявила она.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенные железную и автомобильную дороги, соединяющую основную территорию РФ и Калининград. Он отметил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы.

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