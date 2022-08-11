СБУ задержала «военного эксперта», работавшего на ФСБ 1 11.08.2022, 20:13

Он передавал россиянам данные о перемещении западной военной помощи.

Правоохранители задержали агента ФСБ, собиравшего данные о поставках западного вооружения в Украину и маскировавшегося под «военного эксперта». Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По сообщению спецслужбы, предатель собирал прежде всего тайные сведения о импортированной военной технике для нужд ВСУ.

По наводке коллаборанта россияне должны были осуществлять ракетные удары, чтобы помешать транспортировке западной военной помощи. Более того, используя полученные данные, захватчики хотели сорвать дальнейшие договоренности Украины и западных партнеров по поставкам техники.

«Предателем является житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для проведения разведывательно-взрывной деятельности на территории столичного региона», - добавляют в СБУ.

«Военному эксперту» сообщили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу.

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