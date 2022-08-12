«Гомельское чудовище» вернули обратно в озеро 4 12.08.2022, 14:30

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Люди гадают, сколько оно продержится на этот раз.

Жители Гомеля заметили, что уже знаменитое «чудовище» Волотозаврик снова установили на озеро. Прошлая попытка оказалась неудачной — динозавр затонул.

«Подкрасили, подварили, и исправили ошибки в конструкции», – рассказал гомельчанин «Сильным новостям» и прислал фото.

Напомним, в Гомеле в одном из Волотовских озер 3 августа установили фигуру местного Лох-Несского чудовища, которую прозвали Волотозаврик. Однако оно ушло на дно спустя несколько часов.

По словам чиновников, в одном из баков-поплавков, который держит конструкцию на воде, оказался неисправен кран. Поэтому Волотозаврик и погрузился на дно.

Кроме того, он приобрел себе и новую прическу — на голову фигуры налипло много водорослей.

Теперь гомельчане гадают, сколько продержится Волотозаврик на этот раз.

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