«Гомельское чудовище» вернули обратно в озеро

«Гомельское чудовище» вернули обратно в озеро4
- 12.08.2022, 14:30
- 2,998
Люди гадают, сколько оно продержится на этот раз.
Жители Гомеля заметили, что уже знаменитое «чудовище» Волотозаврик снова установили на озеро. Прошлая попытка оказалась неудачной — динозавр затонул.
«Подкрасили, подварили, и исправили ошибки в конструкции», – рассказал гомельчанин «Сильным новостям» и прислал фото.
Напомним, в Гомеле в одном из Волотовских озер 3 августа установили фигуру местного Лох-Несского чудовища, которую прозвали Волотозаврик. Однако оно ушло на дно спустя несколько часов.
По словам чиновников, в одном из баков-поплавков, который держит конструкцию на воде, оказался неисправен кран. Поэтому Волотозаврик и погрузился на дно.
Кроме того, он приобрел себе и новую прическу — на голову фигуры налипло много водорослей.
Теперь гомельчане гадают, сколько продержится Волотозаврик на этот раз.