Ученые: Люди научились говорить, когда утратили часть голосового аппарата приматов 4 12.08.2022, 21:24

Часто правильная эволюция — это эволюция от сложного к простому, а не наоборот.

Новое исследование голосового аппарата человека и других приматов показывает, что наша гортань в ходе эволюции обрела гораздо более простую анатомию, чем у наших неговорящих предков, сообщает Science. Это упрощение как раз и позволило нашему виду вместо сложных трелей, как у других приматов, воспроизводить ровную последовательность звуков, которые стали речью.

«Это справедливое заключение», — говорит Барт де Бур, лингвист, изучающий эволюцию речи в Свободном университете Брюсселя.

У людей за генерациию звуков отвечает двойная пара складок в гортани, известных как голосовые связки. А голосовой аппарат других приматов имеет плюс к ним еще и тонкие лоскуты, известные как голосовые перепонки, или голосовые губы, которые часто находятся рядом с голосовыми связками или соединены с ними.

Биолог-эволюционист из Венского университета, изучающий голосовой аппарат приматов, Уильям Текумсе Фитч и его коллеги построили компьютерную модель гортани обезьяны. Голосовые перепонки виртуальной гортани хаотически колебались и порождали неравномерный акустический поток. Как только исследователи убрали “лишние” перепонки в гортани, голосовые связки стали похожими на человеческие, и звуки, которые они порождали, тоже стали напоминать человеческие.

Лишние голосовые перепонки «заставляют вас звучать как Курт Кобейн, а не как оперный певец», — шутит Фитч.

«Многие люди склонны думать, что эволюция — это всегда усложнение, но вот вам хороший контрпример», — подчеркивает ученый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».