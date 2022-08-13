Какие самодельные изобретения используют ВСУ для борьбы с оккупантами 1 13.08.2022, 16:04

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БПЛА «Жебрак» и дрон-бомбардировщик - малая часть эффективных технических решений от украинских защитников.

Для эффективной борьбы с российскими оккупантами ВСУ используют разные ухищрения. В ход идут в том числе самодельные изобретения, которые помогают уничтожать врага. Подборку изощренных технических решений украинских защитников опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

Первым в списке идет беспилотник «Жебрак», который запускается с рук и, судя по всему, проводит разведку местности. Далее следует дрон-бомбардировщик с четырьмя винтами и приспособлением для сбрасывания нескольких снарядов одновременно на головы оккупантов.

Третьим в ролике показали украинский багги — компактную машину для передвижения по непересеченной местности. А затем демонстрируется самодельная реактивная система залпового огня. Для ее производства использовалась ракетница со сбитого геликоптера Ка-52, которую установили на пикап.

В ролике также присутствуют самодельные боеприпасы и дроны-камикадзе, РСЗО «Ведьмак» и «азовская тачанка». Последняя — это пикап с установленным на нем СПГ.

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