В Борисове прошел «древесный» дождь из-за взрыва на заводе 5 16.08.2022, 8:36

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Улицы в городе засыпало опилками.

Утром 14 августа жители района возле «Борисовдрева» обнаружили слой опилок на улицах, траве, машинах. Как пишет mlyn.by, около 7 утра на «Борисовдреве» произошла поломка, из-за которой близлежащие улицы засыпало древесным волокном.

По словам заместителя гендиректора — главного инженера предприятия Павла Станкевича, произошло аварийное срабатывание клапана в системе осаждения волокна.

«Да, сегодня около 7 утра произошло срабатывание аварийного клапана. Он открывается, когда происходит повышение давления в циклоне (система осаждения волокна). После проведенного нами обследования было выявлено, что зафиксированного превышения не было. Видимо, не выдержало крепление.

Там параллельно стоит два циклона, на каждом по 8 таких клапанов, которые крепятся пластиковыми болтами. После срабатывания аварийного клапана мы оперативно сработали: отключили оборудование и устранили поломку. Циклон высоко расположен (где-то 30-35 метров) и выброс, который произошел, разнесло ветром по округе», — пояснил главный инженер предприятия.

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