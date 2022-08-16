«Перевозчик с машины зарабатывает минимум 1200 рублей» 4 16.08.2022, 10:45

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Белорусский маршрутчик рассказал «голую» правду о своей профессии.

Дачно-урожайный сезон в самом разгаре — картошка сама себя не выкопает! Маршрутчики тоже продолжают пожинать плоды своего труда, терпеливо ожидая на солнцепеке клиентов. Невзирая на пробки и духоту, шустрые «бусики» еженедельно развозят тысячи столичных пассажиров по малым родинам и загородным участкам. Пятничным вечером найти свободное место в салоне — задача не из легких, и кажется, что дела у перевозчиков идут действительно хорошо, пишет портал av.by.

Как бы не так! Читатель av.by Юрий (имя изменено. — прим. ред.) в данной отрасли работает больше 15 лет. Мужчина утверждает: за это время доход упал в десять раз! Дескать, налогами обложили со всех сторон, а о честной конкуренции остается только мечтать.

«Самый прибыльный вариант — когда не зарегистрирован как ИП»

Герой публикации просит не раскрывать его личность, мол, товарищи по ремеслу могут неправильно понять. Юрий много лет занят в сфере пассажирских перевозок, когда-то стоял у истоков создания одной известной минской компании. Но сейчас у него всего одна машина в автопарке и наемный водитель. Сам за руль по работе не садится: говорит, на жизнь и так хватает.

Связаться с нашей редакцией мужчина решил после материала о Транспортной инспекции. Напомним: вместе с «транспортниками» av.by провел рейд по междугородним и пригородным маршруткам. За живое задело то, что перевозчики повально отказываются работать по букве закона. Юрий же выступает за честную конкуренцию. У нашего героя есть все необходимые разрешения, и он легально осуществляет регулярные перевозки по маршруту Минск — Могилев. Конечно, соревноваться в прибыли с теми, кто не платит никаких налогов, не приходится.

— Давайте начнем с того, какое направление для столичных маршрутчиков является самым выгодным.

— Минск — Гродно! Цена билета выше, поток пассажиров больше. Но обратите внимание: этот рейс в основном выбирают «регуляры». Нелегалов почти нет. Почему? Владелец организации, чьи машины массово катаются в Гродно, своими жалобами «выжил» нелегалов. Да и местные «транспортники» вместе с налоговой инспекцией постарались. Кому-то из перевозчиков, я слышал, 35 000 долларов штрафа дали!

— А в Минске и других городах чего не хватает для борьбы с нелегалами? ГАИ и Транспортная инспекция ежедневно проводят рейды…

— Ну поймали вы с «транспортниками» одну машину — что это изменило? Подавляющее число маршруток на Слуцк, Солигорск, Узду — это «нерегуляры» под видом «регуляров». Ловить нелегалов надо не в городе, а на трассе, когда свернуть некуда. Если говорить, например, о направлении Минск — Могилев, то идеальное для этого место — поселок Привольный.

Почему в городе охотиться на нарушителей бесполезно? Допустим, появилась на вокзале ГАИ или Транспортная инспекция. Водители тут же обзвонили пассажиров и увели их за угол. Там их подхватила другая машина — и поехали себе люди по маршруту.

А вообще, для того чтобы вычислить «нерегуляров» под видом регулярных перевозок, даже ехать никуда не надо. Открываете сайт компании и смотрите, кому принадлежит контактный номер. Он будет зарегистрирован на владельца. Осталось проверить по базе, есть ли у него нужные документы для регулярных перевозок.

— Почему, на ваш взгляд, наши перевозчики повально не хотят заморачиваться с документами? Казалось бы, заплати налоги — и вози спокойно! Не переживай, что «транспортники» из-за угла выскочат…

— Потому что это невыгодно. Самый прибыльный вариант — когда ты даже не зарегистрирован как ИП. Максимальный штраф физлицу, если попался впервые, 30 базовых, зато какая экономия на бумажках! Да и поймать того, у кого вообще нет документов, труднее.

А еще можно сказать проверяющим, что пассажиров бесплатно катаешь. Билетов ни у кого нет, а деньги чаще всего водители на конечной точке собирают. Не могут же меня наказать за то, что я решил просто так людей подвезти!

— А если случится ДТП?

— То, что маршрутчики часто попадают в аварии по своей вине, — это миф. Просто такие случаи очень активно освещаются в СМИ. На самом же деле профессиональные водители, которые каждый день следуют по одному и тому же маршруту, гораздо реже становятся участниками ДТП.

— Вы говорили, у вас все документы в порядке и вы работаете легально. Не обидно, когда другие «экономят» на налогах?

— Еще как! Поэтому я с вами и разговариваю. Почему я вообще соблюдаю все требования закона? Потому что сам не езжу за рулем и не могу надеяться, что наемный водитель не сболтнет лишнего.

«Сейчас бы не стал начинать бизнес в пассажирских перевозках»

— К слову, что насчет переработок, соблюдения режима труда и отдыха для водителей?

— Конечно, тут не все гладко. Есть перевозчики, у которых водители в день делают по две «ходки». Когда еще осуществлялись регулярные рейсы на Москву, в одной компании с разницей в месяц было два случая: маршрутчики просто засыпали за рулем.

— Во время рейдов с «транспортниками» мы регулярно выявляем машины, где фактическое число мест в салоне не совпадает с тем, что указано в техпаспорте. Это распространенное явление?

— Я знаю перевозчиков, у которых все автомобили (порядка 10−20 штук) в компании оборудованы 18 местами, хотя по техпаспорту бус рассчитан на 15 пассажиров.

— Неужели прибыль от этих «лишних» трех клиентов превышает штрафы?

— Три пассажира в год с машины принесут где-то 7000 долларов. А штраф… На штраф можно и не нарваться.

— Но может случиться авария. И эти кресла, установленные в гараже, попросту улетят вместе с людьми…

— Маловероятно. Все-таки сиденья водители не своими руками делают. Есть организации, которые переоборудуют грузовой транспорт под пассажирские перевозки. Это законно, если выполнено с переоформлением в ГАИ и прочими необходимыми процедурами. Так что все по уму делается. Просто перед тем, как поехать в Госавтоинспекцию, три кресла снимают, а потом ставят снова. Но крепления везде одинаковые — современные и достаточно надежные.

— Исходя из чего формируется заработок перевозчика?

— Обычно незнающие люди прибыль у маршрутчиков считают следующим образом. Умножают стоимость билета на количество пассажиров и думают: «Ну ничего себе богачи!» На самом деле не все так просто. Во-первых, маршрутка в обратную сторону не всегда едет полной.

Во-вторых, машина сжигает 40−50% бюджета — это топливо и запчасти. Еще 20−25% отнимайте на налоги и ФСЗН. Не забывайте про то, что по закону мы должны работать через оператора. Он ставит на машину GPS и может дать штраф за отклонение от маршрута. Хотя я считаю, это глупость. Почему я должен платить за то, чтобы меня контролировали? И если водителя, допустим, какая-нибудь бабушка или беременная пассажирка попросят подвезти поближе к дому — это что, нарушение? Причем штрафы приходят не сразу, а через месяц — ты уже и не помнишь, почему тогда по другой дороге поехал. Как правило, после двух-трех взысканий от оператора перевозчики просто сдают карточки и работают нелегально. Мне повезло: у нас диспетчер в Могилеве адекватный. Понимает, что мы не на самолете летим и ситуации могут быть разные.

Если возвращаться к вопросу прибыли, то скажу так: сейчас с нуля я в перевозках не стал бы строить бизнес. Особых доходов здесь нет, а суета и нервы того не стоят. Что по конкретным цифрам? В среднем с одной машины перевозчик зарабатывает от 1 200 до 2 000 рублей. Но в случае форс-мажора (допустим, сломался двигатель) можно забыть о заработке вообще и уйти в минус. Чистую прибыль посчитать нереально, но на хлеб с маслом нам хватает. Наемные водители получают от 40 до 55 рублей за рейс.

— Легко ли в этот бизнес войти? Куплю я, положим, завтра бусик, приеду и стану напротив вокзала. Конкуренты стекла разобьют?

— Никто вам мстить не будет. Но и пассажиров не ждите, они скорее поедут с известным им перевозчиком.

— Как формируются цены на билеты?

— Одно направление — одна сумма. О стоимости билета перевозчики договариваются между собой: встречаются и решают, с какого числа поднять цены. Ориентируются на БЖД: маршрутка не должна быть сильно дороже.

— В 2018 году в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» были внесены изменения, которые привели к «бунту» маршрутчиков. Как вы отнеслись к нововведениям тогда и как на них смотрите сейчас?

— Тогда — точно отрицательно. Теперь могу сказать: если бы все пункты закона действительно соблюдались и проверялись (хотя это нереально), то, возможно, они были бы во благо. Но операторам я точно отдаю деньги ни за что, как и вокзалу. Я обязан перед каждый рейсом на вокзале ставить себе в документы штампик, но зачем он мне нужен, если в реальности я на Центральном пассажиров не подбираю, потому что их там нет?

Хотя лет 15 назад ситуация была противоположная. На Восточном в самые горячие дни не протолкнуться. Я туда даже не заезжал: две минуты — маршрутка и так полная. Но потом пассажиру стало гораздо проще бронировать место через интернет без предоплаты у частника, чем ехать на вокзал и там покупать билеты заранее. Необходимость установки СКНО — тоже большой вопрос. По сути, я плачу около 10 рублей в месяц за то, чтобы облегчить работу налоговой.

Скажу так: законы пишут люди, передвигающиеся на служебном авто. Что они могут нам, простым смертным, насоветовать? Ни разу не ездивший на маршрутке не знает, как устроен этот бизнес. А значит, не может диктовать водителям и пассажирам, как взаимодействовать. Все это привело к тому, что прибыль у честных перевозчиков за 15 лет упала в десять раз. Ну, а клиенты не заморачиваются по поводу того, законно ли работает везущий их человек. Главное — цена проезда.

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