Канада стала самой популярной страной мира среди желающих переехать

Канада стала самой популярной страной мира среди желающих переехать2
- 16.08.2022, 16:52
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На втором месте Япония
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Канада возглавила рейтинг самых желанных для переезда стран мира. Туда захотели эмигрировать жители 50 государств. На втором месте Япония (31), на третьем — Испания (19), пишет «Нож».
К таким выводам пришли австралийские аналитики из компании Compare the Market. Они изучили данные гугл-поиска по разным странам, включавшие в себя ключевые слова на тему переезда.
В топ-10 также вошли Китай, Франция, Турция, ЮАР, Индия, Австралия, Греция.