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Канада стала самой популярной страной мира среди желающих переехать

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  • 16.08.2022, 16:52
  • 2,566
Канада стала самой популярной страной мира среди желающих переехать

На втором месте Япония

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Канада возглавила рейтинг самых желанных для переезда стран мира. Туда захотели эмигрировать жители 50 государств. На втором месте Япония (31), на третьем — Испания (19), пишет «Нож».

К таким выводам пришли австралийские аналитики из компании Compare the Market. Они изучили данные гугл-поиска по разным странам, включавшие в себя ключевые слова на тему переезда.

В топ-10 также вошли Китай, Франция, Турция, ЮАР, Индия, Австралия, Греция.

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