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В Украине осудили белорусского шпиона

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  • 18.08.2022, 12:59
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В Украине осудили белорусского шпиона

Он передал информацию о перемещении украинских военных в КГБ.

Белорус, которого задержали 18 марта в Волынской области по подозрению в шпионаже, осужден на пять месяцев ареста без конфискации имущества. Его признали виновным в покушении на территориальную целостность Украины, сообщает «Радыё Свабода».

Статью обвинения мужчине сменили во время рассмотрения уголовного дела в суде. Кроме того, он пошел на сделку со следствием, благодаря чему получил более мягкое наказание.

В решении суда уточняется, что белорус в первый день российского вторжения передал сотрудникам КГБ Беларуси информацию о перемещении колонны военной техники батальонно-тактической группы Вооруженных сил Украины в городе Шацк, Волынской области.

Эту информацию мог использовать противник, чтобы помешать деятельности ВСУ и других сил обороны, а также нанести вред национальным интересам страны.

Фамилия сотрудника КГБ, которому передал информацию обвиняемый, известна следствию, но в решении суда она не разглашается.

Суд также отметил, что белорус решился на сотрудничество со спецслужбами, так как имел среди них знакомых, которые поддерживают «идеи военно-политического руководства Беларуси и России о политической, идеологической нетерпимости и ненависти к украинской нации и государственности».

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