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У Центробанка России горят последние резервы

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  • 20.08.2022, 15:39
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У Центробанка России горят последние резервы

Китайский юань - последняя «дружественная» валюта, пробивает дно.

Китайский юань - последняя «дружественная» валюта, оставшаяся незамороженной в резервах России, - продолжает дешеветь, пишет Finanz.

В пятницу курс юаня пробил «дно» почти за два года: на внутреннем рынке он опускался до 6,82 юаня за доллар, хотя в начале года держался ниже 6,4.

С начала года юань подешевел почти на 7%, что принесло ЦБ РФ убытки на $7 млрд.

На 1 января центробанк держал в китайской валюте 17% ЗВР, или $105 млрд. Теперь 669 млрд юаней, которыми владеет ЦБ, стоят $98 млрд.

Падение юаня продолжится: Народный банк КНР снижает процентные ставки и ясно дал понять, что не будет противодействовать девальвации, которая может опустить курс юаня до 7 за доллар уже зимой, прогнозирует Алвин Тан, глава валютной стратегии RBC Capital Markets.

Это отрежет от российских ЗВР еще $2,5 млрд в пересчете на американскую валюту.

Вслед за юанями центробанк РФ и российский Минфин планируют закупать в резервы турецкую лиру - худшую валюту 2021 года, которая за последние 12 месяцев потеряла половину стоимости, а за 10 лет обесценилась на 90%.

Лира - валюта с инфляцией в 80% - может войти в число «дружественных» активов, которыми власти наполнят ФНБ, сообщил Минфин на прошлой неделе. Скупать лиры и юани государство планирует на нефтегазовые доходы в рамках нового «бюджетного правила».

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