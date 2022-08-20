У Центробанка России горят последние резервы

У Центробанка России горят последние резервы2
- 20.08.2022, 15:39
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Китайский юань - последняя «дружественная» валюта, пробивает дно.
Китайский юань - последняя «дружественная» валюта, оставшаяся незамороженной в резервах России, - продолжает дешеветь, пишет Finanz.
В пятницу курс юаня пробил «дно» почти за два года: на внутреннем рынке он опускался до 6,82 юаня за доллар, хотя в начале года держался ниже 6,4.
С начала года юань подешевел почти на 7%, что принесло ЦБ РФ убытки на $7 млрд.
На 1 января центробанк держал в китайской валюте 17% ЗВР, или $105 млрд. Теперь 669 млрд юаней, которыми владеет ЦБ, стоят $98 млрд.
Падение юаня продолжится: Народный банк КНР снижает процентные ставки и ясно дал понять, что не будет противодействовать девальвации, которая может опустить курс юаня до 7 за доллар уже зимой, прогнозирует Алвин Тан, глава валютной стратегии RBC Capital Markets.
Это отрежет от российских ЗВР еще $2,5 млрд в пересчете на американскую валюту.
Вслед за юанями центробанк РФ и российский Минфин планируют закупать в резервы турецкую лиру - худшую валюту 2021 года, которая за последние 12 месяцев потеряла половину стоимости, а за 10 лет обесценилась на 90%.
Лира - валюта с инфляцией в 80% - может войти в число «дружественных» активов, которыми власти наполнят ФНБ, сообщил Минфин на прошлой неделе. Скупать лиры и юани государство планирует на нефтегазовые доходы в рамках нового «бюджетного правила».