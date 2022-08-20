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Грозев: Российские силовики завидуют уровню профессионализма и организации ВСУ

  • 20.08.2022, 22:56
Грозев: Российские силовики завидуют уровню профессионализма и организации ВСУ

Журналист-расследователь рассказал о настроениях в Кремле.

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что его информаторы из России резко изменили риторику в отношении Украины, пишет «Главред».

В интервью он признался, что сначала они заявляли о захвате Киева за 3-4 дня, а сейчас спрашивают, когда закончится война.

Грозев отметил, что кремлевская элита хочет договориться с Западом об обеспечении мира в Украине за спиной у Путина.

- Сначала на мой вопрос о сроках войны они (инсайдеры из окружения главы Кремля – прим.) говорили о захвате Украины за три-четыре дня. Затем о том, что они там надолго и без победы не пойдут. Впоследствии они начали говорить, что не уйдут из Украины, даже если это будет означать конец России – назад уже нельзя. А сейчас они сами спрашивают меня, когда же закончится война?, – сказал журналист.

По его словам, что российские силовики действительно завидуют уровню профессионализма и организации ВСУ. Об этом свидетельствует содержание почтового ящика одного российского силовика.

«Они (военные армии РФ – Ред.) шутят над Путиным, хвалят ВСУ и украинскую пропаганду и говорят: «Вот бы у нас такое было. Но у нас во всем бардак», – отмечает Грозев.

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