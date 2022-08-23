Крыса в углу Юрий Вишневский, Алексей Кафтан, «Деловая столица»

23.08.2022, 15:31

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Что готовит Путин на 12 сентября.

В Украине, конечно, совершенно не важно, что в России 11 сентября пройдут выборы в Госдуму. Все понимают, что там нарисуют такой результат, какой будет нужен Путину.

Важно другое. Пока выборы не состоялись, Путин, скорее всего, не будет инициировать какие-либо радикальные перемены. Например, он вряд ли объявит военное положение — это означало бы срыв выборов, но Путину это абсолютно не выгодно. Делать шаги в противоположном направлении, демонстрировать какое-то «миролюбие» ему тоже не выгодно, поскольку вся предвыборная пропаганда сейчас построена на воинственных лозунгах.

Иными словами, сейчас у Путина связаны руки. Но уже 12 сентября они будут полностью развязаны.

Кто последует за дочкой Дугина

Разные башни Кремля сейчас разрабатывают для Путина разные варианты действий. В этом свете заслуживает внимания подрыв автомобиля с пропагандисткой «русского мира» Дарьей Дугиной — дочерью Александра Дугина, идеолога русского фашизма, скрывающего иррационализм под личиной евразийства. Высказано множество версий, кто и зачем на нее (или на них) покушался, но эти вопросы имеют второстепенное значение. Гораздо важнее, как эта история будет использована Кремлем.

Один из информаторов сайта Gulagu.net констатирует: «Спецслужбы подготавливают общественное мнение. Дочка Дугина — это начало, крючок уже заглотнули. Пятая служба и Центр общественных связей ФСБ активно подготавливают общественное мнение по методичке. Есть пока неподтвержденные данные о том, что с 24 августа по 12 сентября в России должно что-то масштабное произойти, а-ля «Беслан», «Дубровка» и т.д. …Обратите внимание, как быстро без доказательств и проверенных данных пропутинские каналы начали обвинять Украину, и этот тренд ой как быстро раскручивается».

Другой информатор того же сайта тоже подчеркивает, что эта история уже используется против Украины. Он также обращает внимание еще на одно событие: в тот же день, 20 августа, Минобороны РФ обвинило Вооруженные силы Украины в применении химических ядовитых веществ против российских военнослужащих и мирного населения в Запорожской области.

«Именно сейчас условные голуби продавили необходимость мирных переговоров, планомерно подрезав позиции ястребов. И именно в этот момент становится известно про боевое химическое оружие против российской армии, а дочь главного идеолога (условного символа) войны подорвана в Москве. Не взрыв домов, но тоже очень эффективно с точки зрения нужного результата — «наших детей взрывают, с кем вести переговоры!?» Теперь позиции голубей пошатнутся ну очень сильно», — прогнозирует этот источник.

В российских ТГ-каналах, враждебных Путину, можно найти еще более интересные версии. Например о том, что Дугин сам попросил некоего генерала ФСБ организовать убийство его дочери. Назвать эту версию фантастической нельзя — Дугин в самом деле фанатик, способный пожертвовать собственным ребенком ради идеи. А идея его в том, чтобы подтолкнуть Путина к более решительным действиям по отношению к Украине.

И очень показательно, что именно этим — подталкиванием Путина — сразу же занялся ТГ-канал «Незыгарь», выражающий позицию российских ультранационалистов: «Верховный главнокомандующий сказал: мы еще толком ничего и не начинали. Теперь придется начать. Хочешь — не хочешь — а придется».

Также показательна реакция так называемых «не таких русских», то есть российских либералов, изображающих оппозиционность. Например, Ксения Собчак написала: «В ужасе от истории с дочерью Дугина… дети-то причем?». Юлия Латынина: «Убийство дочери Дугина — чудовищно, бессмысленно и страшно».

Суть в том, что для «не таких русских» фашистка Дарья Дугина — глубоко своя. Они видят в ней ровню себе, такую же представительницу «русской интеллектуальной элиты», как они сами. Она для них гораздо ближе, чем тысячи украинских детей, гибнущих от российских ракетных ударов. И в данном случае прокремлевские ультранационалисты и либеральные оппозиционеры играют в одну и ту же игру.

Итак, смерть Дугиной уже используется для нагнетания антиукраинской истерии. Но до 12 сентября потребуются новые поводы. Поэтому прогнозы о том, что в России готовится череда терактов, один другого ужаснее, выглядят довольно правдоподобными.

Кто станет жертвой ответного террора

Убийство Дугиной (или ее отца, если он случайно избежал покушения) вполне укладывается в сценарий сакральной жертвы: во-первых, фигура довольно приметная, но, во-вторых, не особо значимая. Для современной России она вполне может стать аналогом Хорста Весселя для нацистской Германии.

Вопрос в том, как Кремль будет ее использовать. Можно предположить два варианта. Во-первых, это введение военного положения и объявление всеобщей мобилизации. Путин не может сказать народу: спецоперация проваливается, украинцы наносят нам сокрушительные удары. А вот сказка о том, что мифические «украинские террористы» подорвали дочь Дугина и затем устроили еще несколько терактов, вполне может сгодиться как основание для объявления «войны до победного конца». Во-вторых, хоть и с меньшей вероятностью, это использование неконвенциальных вооружений, таких как химическое или ядерное оружие, на фронте и для ударов «по центрам принятия решений», то есть по столице и другим городам. Это именно те варианты, на которых настаивают Дугин и «Незыгарь».

Впрочем, высказываются и другие предположения. Та же Юлия Латынина спрогнозировала, что убийство дочери Дугина «запустит волну ответного террора, как убийство Кирова». «Неделю назад я спросила: "Как Путин ответит на удары по Крыму», — и похоже, что Путин, не имея, чем ответить снаружи, ответит массовым террором внутри. А если не ответит он, это сделают за него другие», — добавила она.

В этой связи интересно появление на сцене еще одного игрока — Национальной республиканской армии (НРА), которая взяла на себя ответственность за подрыв Дугиной. 21 августа она объявила, что будет уничтожать чиновников правительства РФ и региональных администраций, бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции и связях с чиновниками, а также работников силовых структур.

Это, конечно, прекрасно, но все же вызывает некоторые сомнения. Начнем с названия, которое себе выбрала НРА. В 1943-1945 гг. такое же название имели вооруженные силы Итальянской социальной республики — марионеточного фашистского государства, созданного Бенито Муссолини на оккупированной нацистской Германией территории северной Италии. Известна любовь Путина (как и Дугина) к Муссолини, и вот теперь борцы с хозяином Кремля берут себе название последнего войска дуче? Это выглядит либо как неудачный фарс, либо как изощренный стеб.

Могла ли НРА организовать подрыв авто с Дугиной? В это тоже верится с трудом. По сведениям из разных источников, машина Дугина находилась на небольшой служебной парковке под охраной. Туда мог пройти лишь кто-то из своих или человек с удостоверением ФСБ, ГРУ и т.п. Более того, на этой парковке последние две недели не работали камеры наблюдения. То есть организацией подрыва явно занимались профессионалы из спецслужб (если не из ФСБ, то из ГРУ). И это вполне может указывать , что они же причастны и к созданию НРА. И выбрали название, чтобы жирно потроллить Путина и сильно его задеть. В связи с этим нельзя исключать и такого развития событий, как обновление российских элит силовым путем. Своего рода Ночь длинных ножей на московский лад. В таком случае возможны два варианта: либо зачистку готовят для Путина, с дальнейшей фашизацией режима, либо — от Путина с дальнейшей перелицовкой и очередной имитацией демократии. Тем более что Навальный в качестве кандидата в антипутинские вожди под рукой и хорошо охраняем. Правда, этот вариант пока выглядит бесперспективным: выход из войны по-ленински, ценой поражения, не устраивает не только «ястребов», но и «голубей», в этом они по-прежнему едины.

Впрочем, это не мешает Латыниной печалиться, что «скоро «членов» НРА возьмут и обнаружат у них визитки Навального». Но даже если все это станет прологом к «большому террору» внутри России, это вряд ли будет означать, что Путин решил переключить внимание с Украины на внутренних врагов. Скорее, это будет этап подготовки к еще большей войне.

Путин любит сравнивать себя с крысой, загнанной в угол. Дескать, он в таком положении настолько страшен, что всем лучше прятаться. Наверное, разные башни Кремля сейчас предлагают ему разные способы, как всех напугать и выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Поэтому для себя мы можем сделать вывод: Путину сейчас нужен наш страх. А нам нужно не сделать ему такого подарка. Он — всего лишь крыса в углу.

Юрий Вишневский, Алексей Кафтан, «Деловая столица»

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