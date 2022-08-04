Специалисты назвали неожиданный продукт, который помогает похудеть 1 4.08.2022, 16:06

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Он также помогает снизить давление.

Многие люди считают, что орехи очень жирные и калорийные, и это действительно так. Однако стоит учесть тот факт, что они также способствуют долгому насыщению.

Как отмечает эксперты, если вы пытаетесь похудеть, попробуйте добавить в свой рацион арахис, пишет Earth.com.

В своем новом исследовании ученые пришли к выводу, что употребление слегка подсоленного арахиса дважды в день перед едой имеет много полезных свойств:

снижает вес;

снижает артериальное давление;

приводит к более здоровому уровню глюкозы.

При похудении многие люди боятся есть арахис, так как он очень калорийный. На самом деле так и есть, однако стоит учесть тот факт, что он быстро насыщает. А это означит, что он дольше сохраняет чувство сытости, что может быть полезно не только для людей, придерживающихся диеты, но и тем, кто хочет подобрать полезный и вкусный перекус.

В новом эксперименте ученые поделили участников на две группы, состоящих из взрослых австралийцев, подверженных риску развития диабета 2 типа. Первая группа избегала употребление арахиса на протяжение 6 месяцев, в то время как вторая наоборот съедала 35 г слегка подсоленного жареного арахиса два раза в день, за 30 минут до еды.

В итоге результаты показали, что вторая группа, несмотря на то, что потребляла на 400 калорий в день больше, чем первая потеряла больше веса. У участников этой же группы также было более низкое кровяное давление и уровень сахара в крови.

Как объяснили специалисты, хотя орехи содержали соль, во второй группе улучшилось артериальное давление по нескольким причинам. Во-первых, в слабосоленом арахисе мало натрия. Во-вторых, арахис содержит большое количество аминокислоты под названием аргинин, которая способствует расширению кровеносных сосудов. Кроме того, арахис содержит магний, который, как известно, помогает регулировать кровяное давление.

Что касается потери веса, то по мнению ученых, похудение произошло из-за того, что арахис содержит значительное количество белка и клетчатки, которые помогают людям дольше чувствовать себя сытыми.

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