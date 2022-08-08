Иран заявил, что не даст России пользоваться своим спутником 11 8.08.2022, 10:55

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«Хайям» расширит возможности Тегерана по шпионажу на Ближнем Востоке.

Космический аппарат будет подчиняться только Тегерану. Он непригоден для военных целей других стран, утверждают в Иранском космическом агентстве.

Россия не сможет использовать спутник «Хайям» в разведывательных целях, в том числе и против Украины. Об этом накануне сообщило Иранское космическое агентство, пишет korrespondent.net.

Утверждается, что центр управления работой спутника будет находиться на территории Ирана, и все команды, связанные с его контролем и эксплуатацией, с первого дня и сразу после запуска будут выполняться иранскими специалистами.

«Никакая другая страна не будет иметь доступа к этой информации. Слухи о применении спутниковых изображений в военных целях другой страны не соответствуют действительности», – заверили в агентстве.

Также указано, что отправка команд и получение информации с этого спутника «осуществляется полностью по зашифрованному алгоритму».

Напомним, 9 августа Россия готовится вывести иранский спутник на орбиту с космодрома Байконур в Казахстане. Газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на западные разведслужбы, что «Хайям» должен значительно расширить возможности Тегерана по шпионажу за военными объектами на Ближнем Востоке. Однако перед этим, сообщало издание, Москва намеревалась использовать космический аппарат для наблюдения за украинскими вооруженными силами.

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