В Беларуси появятся новые дорожные знаки 8.08.2022, 13:23

В действующие Правила дорожного движения внесены изменения.

Весной этого года были внесены изменения в действующие Правила дорожного движения (ПДД). Новые дорожные знаки появятся в Беларуси осенью 2022 года (какие-то использовали и до этого, но только экспериментально), пишет aif.by.

«Зона с ограничением максимальной скорости движения». При его наличии скорость движения транспортных средств по определенным территориям, например, в зоне плотной жилой застройки, ограничивается тридцатью километрами в час.

«Велосипедный переезд». Пересекать проезжую часть велосипедистам разрешат по велопереезду или велодорожке (при их отсутствии – по пешеходному переходу), на перекрестке по линии тротуаров или обочин. При этом можно не спешиваться.

Официально введут знак «Велосипедная и пешеходная дорожки» и «Конец велосипедной и переходной дорожек».

«Движение на средствах персональной мобильности запрещено», т.е. в обозначенном месте нельзя ездить на электросамокатах, гироскутерах и сегвеях. Кстати, по новым правилам они смогут ехать по велодорожке, а при отсутствии — по тротуару, не создавая препятствий для пешеходов. Везде — со скоростью менее 25 км/ч.

«Начало участка контроля средней скорости движения транспортных средств» и «Конец участка контроля средней скорости движения транспортных средств». На контролируемом участке устанавливаются две камеры фотофиксации: первая фиксирует автомобиль в начале пути, вторая — в конце. Затем пройденное расстояние делится на время, затраченное на проезд между двумя камерами, с учетом погрешностей. Так вычисляют среднюю скорость и возможное превышение. Цель — сделать безопаснее аварийно-опасные участки дорог.

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