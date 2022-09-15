Медики выяснили, какая ходьба значительно продлевает долголетие 1 15.09.2022, 9:50

3,828

Важна скорость и количество шагов.

Новое исследование предполагает, что скорость, с которой вы ходите, может быть так же важна для вашего здоровья, как и количество шагов, которые вы делаете каждый день.

Исследователи из Университета Сиднея и Университета Южной Дании обнаружили, что 10 000 шагов каждый день — это «золотая середина», помогающая снизить риск заболеваний и смерти. Они также обнаружили, что более быстрый темп, такой как быстрая силовая ходьба, может иметь еще большую пользу. Результаты были опубликованы в журналах JAMA Internal Medicine и JAMA Neurology.

Данные были собраны в рамках крупнейшего исследования, отслеживающего количество шагов по отношению к последствиям для здоровья.

Исследователи наблюдали за 78 500 взрослых британцев в период с 2013 по 2015 год с помощью носимых трекеров и сравнивали это с результатами их здоровья семь лет спустя.

Доктор Мэтью Ахмади, соавтор статьи и научный сотрудник Сиднейского университета, сказал, что исследование показало, что, проходя 10 000 шагов в день, «вы можете снизить риск слабоумия примерно на 50%, а также сердечно-сосудистых заболеваний». и рак, вы снизите его на 30-40%».

Ходьба в быстром темпе была связана с дополнительными преимуществами для всех исходов, включая деменцию, болезни сердца, рак и смерть.

Исследование также показало, что каждые 2000 шагов постепенно снижают риск преждевременной смерти на 8-11%, до 10 000 шагов в день.

В то время как большее количество ежедневных шагов было связано с более низким риском деменции от всех причин, риск был снижен на 25% всего за 3800 шагов в день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».