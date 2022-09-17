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Глава МВД Германии призвала отстранить Беларусь от квалификации футбольного Евро-2024

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  • 17.09.2022, 9:40
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Глава МВД Германии призвала отстранить Беларусь от квалификации футбольного Евро-2024

Нэнси Фезер написала письмо главе УЕФА.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер написала письмо главе УЕФА Александру Чеферину с просьбой об отстранении от участия в квалификации футбольного Евро-2024 не только российской сборной, но также и белорусской.

Издание Der Spiegel приводит некоторые цитаты из письма:

«Не только Россия, которая ведет агрессивную войну, нарушающую международное право, но и Беларусь как ключевой сторонник российского руководства должна быть отстранена от всех международных футбольных игр и турниров».

Фезер также считает, что российские и белорусские чиновники должны быть исключены из руководящих органов международных спортивных организаций.

В твиттере Фезер добавила, что футбол должен занять единую позицию против нарушения прав человека и незаконного нападения на Украину.

Напомним, что после российского вторжения в Украину российскую футбольную сборную и клубы исключили из всех международных соревнований. Белорусским разрешили играть только на нейтральном поле и без болельщиков.

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