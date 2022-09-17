Премьер Индии публично отругал Путина – глава РФ поджал губы и опустил голову 4 17.09.2022, 12:37

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Фото: Reuters

Reuters раскрыло детали переговоров политиков в кулуарах саммита ШОС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пристыдил главу Кремля Владимира Путина за войну против Украины.

Руководителю российского государства якобы стало стыдно и он заявил о, дескать, готовности к миру с Киевом.

Как сообщает Reuters, встреча Моди и Путина прошла 16 сентября в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Узбекистане.

По данным журналистов, индийский премьер четко сказал российскому президенту, что сейчас «не время для войны», поскольку главными проблемами нашего времени являются продовольствие, удобрение и топливная безопасность.

«Я знаю, что нынешняя эпоха – не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом», - сказал Моди Путину.

Глава Кремля Путин, как утверждает немецкое агентство, после этих слов «поджал губы, взглянул на Моди, затем посмотрел вниз, после чего коснулся волос на затылке».

Далее Путин якобы заявил, что он, дескать, готов к миру с Украиной.

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