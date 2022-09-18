В очереди к белорусской границе в Бобровниках едва не произошла драка с женщинами 4 18.09.2022, 15:07

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Из-за огромных очередей в пунктах пропуска страсти накаляются.

Очереди на границе с Беларусью вновь растут – многие стремятся успеть привезти товар до 1 октября, после чего нормы беспошлинного ввоза товара могут снизиться. Все это ведет к дополнительному напряжению в очередях на границе и выливается в конфликты. Читатель «АвтоГродно» заснял один из таких.

Ситуация произошла вчера с польской стороны вблизи ПП «Бобровники - Берестовица».

– Женщина на Nissan Qashqai хотела проехать мимо очереди и стать перед всеми. Мужчины мешали ей это сделать, но ее это не останавливало, – рассказывает читатель «АвтоГродно», который стал очевидцем конфликтом.

Когда читатель включил камеру, один из мужчин уперся в решетку радиатора Ниссана и пытался остановить машину, но автомобиль продолжал движение по встречной полосе проезжей части. Тогда мужчина не выдержал и ударил кулаком по крышке капота кроссовера. Этот звук отчетливо слышен на видео:

Удар по капоту стал «последней каплей» для водителя Nissan. Женщина вышла с вопросом: «Вы решили со мной подраться? Ты что делаешь? Отошел от машины!»

В это время мужчина, который пытался сдерживать Nissan, стал что-то делать у переднего колеса. Возможно, откручивал колпачок у ниппеля. Водитель ему это не позволила и оттолкнула.

На помощь вышла пассажирка.

«Мы тебе нормально говорим, что мы едем на Кузницу. Мы там поворачиваем», – говорили женщины.

«Мне (без разницы) куда ты поворачиваешь, туда», – говорили мужчины и показывали на начало очереди.

– Что было дальше? – интересуемся у автора видео, который выключил камеру.

– Они проехали вперед и стали в очередь почти у шлагбаума. Позже к нам подъезжала полиция, наверное кто-то вызвал. Но полицейские посмотрели на все это и сказали «Разбирайтесь сами», – говорит читатель «АвтоГродно».

– Большая очередь была у границы в этот день?

– Я стал в очередь в сторону Беларуси в 11 часов, в 23:30 был в польском пункте пропуска, а покинул все пункты пропуска в час ночи, – рассказывает наш собеседник.

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