Министры иностранных дел ЕС договорились о новом пакете санкций против России 1 22.09.2022, 10:11

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Одновременно будут увеличены поставки оружия Украине.

Министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину.

Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин приказал начать частичную мобилизацию, первую в России после Второй мировой войны, пишет Reuters.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что заявление Путина, которое включало шаги по аннексии украинских территорий и угрозу использования ядерного оружия, свидетельствует о панике и отчаянии.

«Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину», – сказал Боррель.

Отмечается, что министры согласились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций.

«Он будет нацелен на более релевантные сектора российской экономики и продолжит нацеливаться на лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине», - отметил Боррель.

Министры ЕС проведут следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть официально оформлен.

Также министры договорились увеличить поставки оружия в Украину. Боррель отказался предоставить дополнительные подробности о типе санкций или военной поддержке, но сказал, что считает, что внутри блока будет единодушная поддержка новых мер.

В интервью Reuters министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что Путин пытается напугать и разделить Запад, но его последние заявления стали «моментом, который изменил игру».

По его словам, ЕС должен акцентировать внимание на единстве, быстром принятии нового пакета санкций и использовании механизма финансирования Европейского миротворческого фонда для увеличения поставок оружия в Украину.

«Мы также должны заявить о взятии на себя юридической ответственности. Фюрерам в Кремле не следует считать само собой разумеющимся, что их ответственность за геноцидную войну следует воспринимать снисходительно», - сказал Рейнсалу.

Впрочем, отмечает Reuters, сохранение единства между 27 странами ЕС относительно нового пакета санкций может оказаться сложной задачей на фоне энергетического кризиса, который сильно ударил по Европе. В частности, Венгрия во вторник отвергла идею новых санкций.

«Теперь все по-другому. В авиации есть поговорка, что правила написаны кровью жертв воздушных катастроф. Ну, все (санкционные) пакеты написаны кровью и зверствами, которые совершила Россия», - отметил глава МИД Эстонии.

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