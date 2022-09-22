Боец Нацгвардии Украины сбил российский вертолет Ми-8 3 22.09.2022, 17:42

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Выстрел производился на предельном расстоянии, но оказался точным.

В четверг на Запорожском направлении украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-8 при помощи ПЗРК Игла. Об этом сообщает Нацгвардия Украины 22 сентября.

Указано, что вертолет точным выстрелом сбил один из военнослужащих НГУ во время налета вражеской авиации.

На обнародованном видео показано, что выстрел из ПЗРК Игла производился на предельном расстоянии, но оказался точным.

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