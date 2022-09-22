«Белавиа»: По южным направлениям из Минска билетов почти нет 5 22.09.2022, 19:46

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Россияне через Беларусь бегут от мобилизации.

В «Белавиа» отмечают повышенный спрос на билеты с вылетом из Минска. Об этом сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика Office Life.

«Мы наблюдаем повышенный спрос по многим маршрутам. К примеру, приобрести билеты на южные направления в ближайшие даты проблематично. Однако авиакомпания старается по возможности удовлетворить запросы пассажиров», — отметили в компании.

Напомним, после того как утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, многие россияне стали искать способ экстренно выехать из страны. В качестве перевалочного пункта особенно популярен Минск.

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