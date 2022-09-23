Украинские бойцы захватили более десяти единиц боевой техники врага 23.09.2022, 11:27

Это произошло во время «плановой перегруппировки» армии РФ на Харьковщине.

Украинские бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона «Карпатская Сечь» захватили в исправном состоянии более 10 единиц вражеской боевой техники во время контрнаступления в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трофеями украинских воинов стали два БМП-2, танк Т-80БВМ, БТР-82А, бронемашины МТ-ЛБ, МТ-ЛБВМ, реактивная установка УР-77, САУ Гиацинт-С и военные грузовики.

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