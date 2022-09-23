Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 8 23.09.2022, 18:06

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Зенитчики нанесли точный удар по вражеской технике.

Сегодня, 23 сентября, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-8, сообщает 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

- Точный удар зенитчиков мгновенно окутал огнем смертоносное железо, за считанные секунды вертолет догорал уже на украинском черноземе, - говорится в сообщении.

По информации военных, во время налета вражеской авиации, украинским военным удалось сбить российский вертолет Ми-8.

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