Минобороны РФ подтвердило отправку мобилизованных на передовую 9 29.09.2022, 19:34

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Их задействуют в составе подразделений резерва и усиления.

Набранных в рамках мобилизации граждан после боевого слаживания отправят вместе с добровольцами в оккупированные регионы Украины, об аннексии которых Кремль планирует официально заявить 30 сентября. Там, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ, они будут выполнять задачи «по контролю и обороне освобожденных территорий». Также их задействуют в составе подразделений резерва и усиления.

Боевое слаживание проходит на полигонах в составе взводов и рот «в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач». В его рамках рекрутов учат обращаться с оружием, управлять танками, БМП, БТР, артиллерийскими системами и системами ПВО.

Регионы, куда отправляют мобилизованных, остаются целью контрнаступления Вооруженных сил Украины. Как пишет РБК-Украина с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, за последнюю неделю успешные действия ВСУ не остановились в Харьковской области, а перешли и в Луганскую.

ВСУ отчитывается об успешных наступательных операциях к востоку от реки Оскол и окружают группировку россиян в Лимане на Донбассе. Также в Киеве заявляют, что на Херсонском направлении держат под огневым контролем переправы через Днепр.

«Что касается фронта, то скажу коротко и пока еще без деталей, хотя они будут хорошими: продвигаемся вперед», — сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский.

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