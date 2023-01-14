«Горите в аду, русские нелюди»7
- 14.01.2023, 22:31
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Что происходит в Днепре после ракетной атаки на многоэтажный дом.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что на данный момент жертвами российской атаки на девятиэтажку в городе Днепро стали пять человек.
- Пострадали 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице. Горите в аду, русские нелюди... Пятеро уже погибли, - написал он в Telegram.
Позже появилась информация о 39 раненых, включая 7 детей. Потом число пострадавших в результате атаки российских войск на Днепр выросло до 60 человек.
- Из них 12 детей. Спасательная операция продолжается, - сообщил Резьниченко.
- Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепро продолжается. Все службы работают. Мы боремся за каждого человека, за каждую жизнь. Мы найдем всех причастных к этому террору. Все будут отвечать. Максимально, - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Мэр города Борис Филатов сообщил, что разбирать завалы будут всю ночь.
- Весь район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения, - сказал мэр.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что людей вытаскивают из разрушенного дома кранами, светят фонариками и мобильными телефонами.
Очевидно, что все данные приблизительны, так как разбор завалов продолжается.