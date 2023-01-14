«Горите в аду, русские нелюди» 7 14.01.2023, 22:31

6,788

Фото: Reuters

Что происходит в Днепре после ракетной атаки на многоэтажный дом.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что на данный момент жертвами российской атаки на девятиэтажку в городе Днепро стали пять человек.

- Пострадали 27 человек. Среди них шестеро детей. Все в больнице. Горите в аду, русские нелюди... Пятеро уже погибли, - написал он в Telegram.

Позже появилась информация о 39 раненых, включая 7 детей. Потом число пострадавших в результате атаки российских войск на Днепр выросло до 60 человек.

- Из них 12 детей. Спасательная операция продолжается, - сообщил Резьниченко.

- Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепро продолжается. Все службы работают. Мы боремся за каждого человека, за каждую жизнь. Мы найдем всех причастных к этому террору. Все будут отвечать. Максимально, - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Мэр города Борис Филатов сообщил, что разбирать завалы будут всю ночь.

Фото: RFE/RL

- Весь район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения, - сказал мэр.

Фото: RFE/RL

Фото: AP

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что людей вытаскивают из разрушенного дома кранами, светят фонариками и мобильными телефонами.

Очевидно, что все данные приблизительны, так как разбор завалов продолжается.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: RFE/RL

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».