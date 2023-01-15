Кто нажал на пуск ракеты по Днепру и кто отдавал приказ: новые данные 20 15.01.2023, 12:10

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Опубликованы фото российских военных преступников.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Днепре ракетой Х-22, и такая же попала по торговому центру в Кременчуге.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает apostrophe.ua.

Он отметил, что данная ракета с боевой частью в 950 килограммов, которую называют «убийцей авианосцев», предназначена для уничтожения авианосных групп в море и может оснащаться ядерной частью, однако террористы ударили такой ракетой по густонаселенному городу.

Игнат также сообщил, что в субботу по Киеву и Харькову били зенитными ракетами, которые предназначены для поражения воздушных целей.

Российские террористы начали обстрел зенитными ракетами С-400 или С-300, которыми постоянно бьют по восточным регионам - Харьковщине, Николаевщине и Днепропетровщине.

«Почему мы называем это оружием террористов? Потому что ракеты предназначены для поражения воздушных целей с тысячами поражающих элементов для того, чтобы уничтожать самолет, ракету, БПЛА или вертолет. Эти обломки летят на сотни метров, поражают мирное население. По городам стрелять – это чистой воды терроризм. Этими ракетами сегодня били по Киеву. И по Харькову тоже были в эти сутки удары именно этими комплексами», - рассказал Юрий Игнат.

В Вооруженных Силах Украины отметили, что ракета, выпущенная по Днепру, была аналогичной той, которая летом попала в ТЦ в Полтавской области.

Также в ВСУ подчеркнули, что за попадание по многоэтажке ответственен командир данного авиаполка Олег Тимошин.

В свою очередь бывший замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан предложил 25 000 долларов за имя, фамилию и адрес проживания в РФ террориста, выпустившего ракету по жилому дому.

Он отметил, что военный преступник служит в 52-ом гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку аэродрома Шайковка на западе Калужской области.

Позывной ведущего - 42492. Вылет производился на стратегическом бомбардировщике ТУ-22М3, пуск ракеты Х-22 был из района Курска, приземлился же ракетоноситель в Рязани.

Позже он опубликовал лица военных преступников из в/ч 33310.

Также он отметил, что скорее всего, произвел пуск по дому летчик 52-го гвардейского авиаполка майор Дмитрий Голенков.

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