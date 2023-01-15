Месть скользкого 3 Андрей Окунь

15.01.2023, 13:17

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Он улыбался, когда затонула подлодка «Курск».

Я считаю, что признавать ошибки и просить прощения могут только сильные и волевые люди. Путин же всегда считал это человеческое качество уделом слабаков, а поэтому за 22 года мы никогда не видели, чтобы президент искренне извинялся перед кем-то. Он улыбался, когда затонула подлодка «Курск». Он цинично использовал трагедию в Беслане, чтобы заковать россиян в тиски единоличного правления. Вероятно, Путин просто не понимает, что такого ценного в человеческой жизни, ставя ее ниже собственной выгоды.

Все путинское правление - это месть подлого и скользкого человека окружающим. Если расправляться с конкурентами, то заказным убийством, как поступили с Политковской. Если проводить выборы, то с массовыми фальсификациями, на которые закроют глаза. Если лишать граждан свободы, то подло прикрываясь коронавирусом. И последнее. Если бомбить Украину, то делать это жестоко и обязательно в праздники.

Вчера был Старый Новый год, не самая популярная дата в календаре, но тем не менее для кого-то она радостная. До этого несколько дней российские пушки не свирепствовали над Украиной, а тут прям разродились массированным обстрелом. В итоге крылатая ракета попала в девятиэтажный жилой дом в городе Днепр.

Один из подъездов многоэтажки сложился до основания, все девять этажей обрушились на головы людей. На данный момент украинские власти сообщают, что под завалами погиб 21 человек. 73 человека ранены, среди них 14 детей. 38 удалось спасти.

Несмотря на чудовищные кадры, на рыдающих женщин и травмированных детей российские пропагандисты выдумали собственную теорию произошедшего: Россия запустила ракету, ее пыталось сбить украинское ПВО, но промахнулась и попало в жилой дом. Тут есть один нюанс: ни один снаряд противоракетной обороны не несет в себе столько заряда, чтобы взрывом снести до основания целый дом. Потом, правда, пропагандисты дополнили теорию тем, что в подъезде взорвался газ, но этот бред уже подробно разобрал Несмиян.

Существует правило, которое помогает отличить ложь от правды, и звучит оно так: правда всегда проще лжи. Обман будет состоять из множества случайностей, условностей и стечений обстоятельств. Тогда как истина чаще всего немногословна. Вот она, простая правда: российская сверхзвуковая ракета подорвала дом. Тем более такое уже случалось. Но у российской власти никогда не хватит духа признаться в содеянном. Она будет до последнего лгать и скидывать вину на других просто потому, что подлость и вранье это ее рецепт выживания.

Андрей Окунь, t.me

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