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Чего ждать от курсов валют на этой неделе

  • 23.01.2023, 9:16
  • 1,586
Чего ждать от курсов валют на этой неделе

Прогноз аналитика.

Всю текущую неделю азиатские финансовые рынки во главе с Китаем закрыты по случаю Нового года по лунному календарю, который наступил в ночь с 21 на 22 января, пишет myfin.by

Важных экономических новостей на этой неделе не предвидится, поэтому можно ожидать, что финансовые рынки продолжат боковое скольжение до середины следующей недели. А вот решения ФРС и ЕЦБ в начале февраля могут задать тренд на ближайшие два-три месяца и более. Но это впереди.

При текущей ситуации курс доллара на белорусском рынке может не спеша дрейфовать вверх до USD/BYN 2,6500. Евро закрепилось на внебиржевом рынке Форекс выше уровня в EUR/USD 1,0800, на белорусском валютном рынке это соответствует курсу примерно EUR/BYN 2,8500. Российский рубль может подняться до USD/RUB 70,00 на московских торгах. На белорусском рынке это соответствует курсу около RUB/BYN 3,8000 за 100 российских рублей.

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