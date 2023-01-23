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Британская разведка: Шойгу и Герасимов оторваны от реальности

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  • 23.01.2023, 13:08
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Британская разведка: Шойгу и Герасимов оторваны от реальности

Над главой российской оккупационной армии начали смеяться.

Британская разведка сообщает, что начальник Генштаба РФ и недавно назначенный командующим войсками в Украине Валерий Герасимов начал свою деятельность с попыток улучшить дисциплину в оккупационной армии.

С тех пор, как Герасимов принял командование, офицеры пытались запретить неформальную форму, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки.

В разведке отметили, что меры были встречены скептически. Одни из самых больших насмешек были вызваны попытками улучшить стандарты бритья солдат.

В качестве примера в ведомстве привели заявления «чиновников» так называемой «ДНР», которые назвали эти приоритеты «фарсом».

Владелец группы Вагнера Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство, заявив, что «война — время активных и смелых, а не бритых».

«Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями; То, что Герасимов уделяет приоритетное внимание в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и сосредоточенным на презентации, а не на сути дела», — говорится в сообщении.

Сайт Charter97.org приводил мнение военного аналитика и офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаля Левина, зачем Герасимов принялся вводить новые порядки в армии РФ.

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