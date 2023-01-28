Сапер Водичка был прав? Александр Шимберев, planeta.press

28.01.2023, 15:03

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Российские спецслужбы проворачивают новую гибридную махинацию в Европе.

После провала ГРУ с акцией в Стокгольме возле посольства Турции, а провал это по той простой причине, что была в кратчайшие сроки обнаружена ниточка от автора «перфоманса» — лидера датской антиисламистской партии Stram Kurs Расмуса Палудона — к Кремлю через сотрудничающего с RT Чанга Фрика, российские спецслужбы проворачивают новую гибридную махинацию в Европе.

На этот раз в более комфортных условиях – в Венгрии, главой правительства которой, как известно, является упорно лояльный к Кремлю Виктор Орбан.

В частности, российские спецслужбы руками общественной организации «Венгерское сообщество за мир» запланировали на 11 утра субботы, 28 января, проведение под стенами посольства Украины в Будапеште с подвозом на автобусах акции протеста против использования «киевским режимом» венгров Закарпатья в качестве «пушечного мяса» в войне против Украины.

Данное ОО в анонсе акции утверждает, что Киев, дескать, «тысячами отправляет их на верную смерть» и ими «хотят защитить антивенгерскую украинскую неонацистскую власть». Приписываемые украинской власти действия организаторы называют ни много ни мало – «расправой над Закарпатьем и целым венгерским народом».

Что это за общественная организация?

Итак, «Венгерское сообщество за мир» своей миссией декларирует недопущение вмешательства Венгрии в войну Украины против России…Обратите внимание: война Украины против России. То есть не Россия 24 февраля утром осуществила полномасштабное вторжение, а Украина напала на Россию. Вопрос, когда она успела, оставим за скобками, поскольку это одна из центральных мифологем российского агитпропа. В данном случае это скорее маркер – идентификатор данной ОО.

Основана ОО была в 2015 году посредством слияния других общественных организаций: «Венгерский социальный форум», «Народный фронт», «Всемирная федерация венгров» и «Венгерская автономная народная партия».

Количество участников организации точно неизвестно, но на основании проводимых ею акций, можно прийти к выводу, что несколько десятков человек.

Возглавляет эту организацию некто доктор Эндре Симо, один из основателей Венгерского социального форума (MSZF). Какие «болезни» лечит, этот 76-летний мужчина (т.е. точно знает, что творила Москва в Будапеште в 1956 году) не уточняет, но называет себя журналистом, экономистом и экспертом по международным отношениям.

Исходя из контента сайта ОО, есть смысл предположить, что «болезни» эти напрямую связаны кремлевским имперским синдромом, провоцируемым стремлением Украины и других постсоветских стран быть независимыми и демократичными.

В копилку к анонсу ОО о том, как «киевский режим» прикрывается венграми Закарпатья можно также добавить абсолютно неподтвержденное фактами заявления Симо от 26 января 2023 года о том, что в Запорожской области, где, кстати, Россия сейчас безуспешно пытается развить наступление, погибли «10 тыс. украинских военных», в том числе «сотни венгров».

Закарпатские байки

Однако акция «общественной организации» и ее контент — это лишь верхушка айсберга очередной медийной операции России. Операция эта куда более разноплановая, нежели провокация под посольством Турции в Стокгольме, поскольку в ней задействованы сразу же несколько механизмов, скажем так, искажения реальности.

Во-первых, да, это акция протеста, запланированная на субботу, 28 января.

Во-вторых, это использование венгерских СМИ по классической уже для Кремля схеме: продвижение нужных нарративов в СМИ страны-реципиента с последующим их тиражированием на российских пропагандистских ресурсах под видом «независимой» точки зрения.

В данном конкретном случае, если проанализировать венгерские СМИ, то вскрылась информационная кампания об угнетении «укронацистами» нацменьшинств, а конкретно венгров Закарпатья. Причем речь идет о якобы нарушении не просто прав и свобода, а о покушении на главнейшее из них — священное право на жизнь.

Дескать, пресловутые «укронацисты», прикрываясь войной, пытаются решить внутренние проблемы, а конкретно проблему венгерского нацменьшинства, а если еще конкретнее, исходя из публикаций в СМИ, — отправить их на смерть и дело с концом.

Фактически Кремль зеркалит на Украину собственную политику в отношении народов, народностей и этнических групп в рамках «частичной» мобилизации.

Сейчас в российском информационном пространстве активно разгоняется очередная фейковая история о «преступной» мобилизации венгров Закарпатья. И, естественно, разгоняется она на основании сообщений «той – осведомленной – стороны», а именно местных, венгерских, СМИ.

Так, 24 января ТАСС публикует заметку о том, что украинские власти проводят «массовую военную мобилизацию этнических венгров в Закарпатской области, чтобы восполнить большие потери на поле боя», а именно, якобы, восполняют потери 128-й горной бригады «Мукачево», которая, опять-таки, якобы потеряла под Соледаром половину личного состава.

На самом деле бригады с таким названием нет. Да, есть 128-ая отдельная горно-штурмовая Закарпатская (!) бригада, дислоцирующаяся в Мукачево. Ну, ладно, допустим здесь имеем недоработку журналистов, которые не знают, что такое сбор информации и фактчекинг.

Сама же заметка ТАСС написана со ссылкой на репортаж венгерского интернет издания PestiSracok.

Окей, находим репортаж. Действительно, есть такой – снят в Мукачево и Страбичово. Открываем его и видим…И видим на первый взгляд стандартный, неплохо выполненный журналистский репортаж, да еще и душещипательный такой.

Смотрим внимательнее и замечаем, что все не так уж гладко, если проявить щепетильность и, в принципе, знать, как строятся и какими должны быть те или иные виды журналистских материалов (заметки, статьи, комментарии, интервью, фельетоны, колонки, и т.д.).

К примеру, журналисты издания цитируют неких местных жителей, рассказывающих шокирующие подробности о том, как украинские военные и полиция проводят рейды по всему городу и хватают всех подряд.

Есть и видеоверсия репортажа с громким заголовком «Согнать мужиков как скотину на Подкарпатье» (венгры так называют Закарпатье), которая призвана убедить нас в правдивости сюжета.

Журналисты PestiSracok нам одновременно показывают, и не показывают своего собеседника. Его просто заблюрили, а голос изменили, по его же просьбе. Но сомнений ни у кого не возникнет: сюжет ведь об ужасах жизни венгров Закарпатья под гнетом киевского режима.

Кстати о самой структуре репортажа. Он прописан и снят таким образом, что эмоциональная составляющая вообще превалирует над фактажом.

Ну, действительно, если разбирать весь материал, то в нем изобилуют оценочные суждения, опирающиеся на слова «заблюренных» людей, которые, не факт, что являются теми, кем их называет издание.

Для пущей убедительности публикуются фотографии, которые должны служить доказательством, но ничего не доказывают.

Итак, смотрим:

Люди в украинской форме на улице. Один держит или обнимает за шею другого. Это якобы рейд в цыганском районе.

Если смотреть видеорепортаж, то там имеются кадры задержания двумя полицейскими некоего немолодого уже мужчины. Причина задержания, естественно, журналистами подается как мобилизация. Основная часть звуковой дорожки кадров задержания – это фоном общение венгерских журналистов с «источниками». Что происходило на самом деле, так и неясно.

Дальше по снимкам.

Вот люди в форме в кафе. Версия PestiSracok: полиция и военные кошмарят людей в одном из заведений Берегово под названием «Куб». Правда, в Берегово такого заведения нет, но есть в Ужгороде – пиццерия «Куб» с дизайном, очень и очень похожим на тот, который виден на фото PestiSracok (в чем можно убедиться, просмотрев фото в Google, а также на Facebook-странице и в Instagram заведения). Вопрос: Зачем идти на такую мелкую ложь? Может быть потому, что Берегово является самым, так сказать, «венгерским» городом Закарпатья? То есть там проживает наибольшее количество украинских венгров, которых, согласно задумке авторов ИПсО, массово притесняет сейчас «киевский режим»?

Вернемся к фото. Одно осталось, но нужно уже «добить»:

Как видим, еще один человек в форме, который общается на улице с двумя людьми в гражданском.

Издание так иллюстрирует сообщение об «уйме» военных на улицах Виноградова. Во-первых, на фотографиях, опубликованных изданием, мы увидели 8 людей в военной форме и двух полицейских. Во-вторых, в Украине, как бы, война, развязанная Россией, что бы там себе не думал «доктор» Симо. В населенных пунктах этой страны сейчас, в принципе, очень много военнослужащих.

Но ведь это нужно логику включать, не так ли? А можно не включать, чего многие и не делают. И на что явно был расчет данного издания, которое, к слову, за последние дни опубликовало не один такого плана сомнительный текст.

Отрефлексировали уже даже на решение Европы и США отправить современные танки в Киев с главным посылом, что это угроза спровоцировать ядерную войну, умудрившись скомпилировать заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, сторонника войны против Украины; «британского публициста» Питера Хитченса, нынешнюю волну увольнение в Киеве в рамках антикоррупционной кампании и фейки о сдающихся русским в плен украинских военных.

Медиа-сетка

В целом же, PestiSracok, похоже, занимает одно из центральных мест в текущей антиукраинской информационной кампании, поскольку не только ТАСС и другие росСМИ распространяют его репортаж, но и другие венгерские издания.

Вот несколько примеров: Origo, Sonline в свою очередь ссылается на Origo; KarpatHir, Promenad24, Magyar Nemzet, Mandiner.

Кстати, естественно, под этими публикациями собираются полчища ботов. Вот, пожалуйста, несколько их комментариев, к примеру, под материалом последнего издания.

Эти СМИ и еще ряд других параллельно «качают» и тему потерь 128-й бригады – той самой, которая, мол, «Мукачево», и их компенсации за счет этнических венгров.

Ключевая цифра – все те же 10 тысяч, якобы, погибших, о которых говорил и Симо, и журналисты. Magyar Nemzet в своей субботней публикации утверждает, что морги Мукачево уже полны и украинские власти, якобы, вынуждены хранить тела несколько недель или даже месяц в рефрижераторах недалеко от венгерской границы. Правда журналисты признаются, что рефрижераторы найти не смогли, но очень споро констатировали: вероятно их перевезли на территорию воинской части. Дело раскрыто.

И поэтому-то идет «отлов» закарпатцев. Promenad24 тоже вот пишет, что в Закарпатье, дескать, хотят мобилизовать именно 10 тысяч человек из Закарпатья.

Понятное дело, что кампания зиждется не на одном репортаже PestiSracok. Прицепом идут комментарии «экспертов» и «аналитиков». Например, разгоняется комментарий Даниэля Деака, старшего аналитика Института Зазада XXI, ориентирующегося на Евразию, Kossuth Radio о том, что на войне с Россией погибнут сотни и тысячи венгров, потому что…Ну, потому что «киевские режим», «нацисты», репрессии и тому подобное.

Орбан здесь!

И вот, наконец, мы подходим к третьему вышеупомянутому механизму искажения реальности.

Напомним: уличные перфомансы (митинг ОО), публикации в СМИ с задействованием полезных идиотов и «консерв», и — непосредственная причастность к этой многоуровневой ИПсО руководства Венгрии.

Казалось бы, намедни СМИ стало известно о том, что премьер-министр Виктор Орбан разблокировал выделение Украине 500 млн евро военной помощи. Так как это произошло на фоне шквала действительно сенсационных событий (Германия и США дает танки Киеву, «Рамштайн» отправляет тьму просто оружия для наступления, стыдливо нейтральная Швейцария вдруг разрешает реэкспорт ее вооружений в Украину), да вроде как «друг» Кремля Александр Вучич, президент Сербии, вовремя среагировал на твердую решимость США забить политико-санкционной кувалдой ЧВК «Вагнер» и наехал на Пригожина с требованием прекратить вербовку сербов…Так вот на этом фоне могло показаться, что Орбан внял голосу разума и тоже решился послать режим Путина вслед за кораблем.

Но нет. Между медийной кампанией и одиозным венгерским премьером есть связь.

Для начала замечу: как в свое время сообщала Mérték Media Monitoring Group, под контролем либо государства, либо близких к Орбану людей, пребывают около 80% всех изданий в Венгрии.

Из всех представителей окружения Орбана больше всего повезло его другу детства Леринцу Месарошу, который прямо говорит, что в главного медиамагната страны из владельца маленькой компании по монтажу газового оборудования в Фельчуте он превратился благодаря премьер-министру Венгрии. Восхождение на Олимп, а скорее стремительный подъем на лифте, начался в 2010 году и к концу 2018 года Месарош уже был счастливым обладателем 476 изданий.

Т.е., утрируя, венгерские журналисты и букву не напечатают/напишут без одобрения или прямого заказа сверху.

Однако еще куда более убедительным доказательством служит целая волна комментариев, сделанных представителями кабмина Орбана в последние дни, которые, аналогично, широко тиражируются в венгерских и российских СМИ. И комментарии эти являются звеном одной цепи с «журналистскими» материалами об ужасах мобилизации в Украине.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, давний соратник Орбана в деле оказания давления на Киев, заявил, что закарпатских венгров «жестким образом» мобилизуют в ВСУ и многие из них погибают, в частности из-за больших потерь в хорошо уже нам известной 128-ой бригаде. А происходит это, по убеждению Сийярто, потому что, дескать, Будапешт настаивает на мирных переговорах, но Киеву это предложение претит.

Параллельно госсекретарь Венгрии по национальной политике Тамаш Менцер, развивая нарратив о мобилизации, обвинил украинские власти в том, что они, якобы, не пресекали антивенгерские акции в Закарпатье, что, по его словам, не позволит Украине стать членом Европейского союза.

И, конечно же, заявления Сийярто и Менцера широко разошлись не только по венгерским медиа, но и на подконтрольных Кремлю информационных ресурсах.

А, собственно, зачем все это?

…Зачем данная ИПсО понадобилась Кремлю и Орбану? Какие цели они преследуют ее реализацией? И может ли она быть эффективна, учитывая, что уровень доверия в Европе ко всему, исторгаемому из кремлевских зловонных ям, сегодня критически низок? В равной степени, как и к заявлениям новоиспеченного европейского автократа?

Эффективность будет невелика, но она будет. Найдутся те, кто с удовольствием примерит этот медийный ширпотреб. В первую очередь – это электорат Орбана, адепты «Великой Венгрии» и Триаонского реваншизма. Вот одна из причин, почему Орбан в деле.

Игра в притеснение украинцами закарпатских венгров – одна из ключевых карт Орбана в целом. Она и электорат постоянно мобилизует, и позволяет, когда нужно, давить на Киев. А сейчас это еще более актуально, поскольку как Россия в Совбезе ООН, Орбан может блокировать решения ЕС и НАТО в интересах Украины.

Правда венгерскому премьеру приходится быть изворотливее в своих действиях, потому как когда он в последний раз заблокировал финансовую помощь Украины на сумму 18 млрд евро, Брюссель в свою очередь заблокировал доступ Будапешту к «постковидным деньгам» (нескольким миллиардам из фонда восстановления после пандемии). В итоге Орбан был вынужден пойти на попятный.

Что до России, то здесь все и Медведеву понятно: стандартная, пусть и весьма недешевая, медиакампания, направленная на дестабилизацию Европы и подрыв ее усилий по поддержке Украины. И, чего уж там, очевидный жест отчаяния после решения по танкам, которые вскоре будут сминать «чмобиков» и «аналоговнетные» Т-72 на поле боя.

Александр Шимберев, planeta.press

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