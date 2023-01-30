Жданов: Начался второй этап битвы за Донбасс 1 30.01.2023, 18:00

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С западной техникой ВСУ смогут «размазать» попытки России создать мощную группировку.

Путин мечтает о новом наступлении на Украину. Однако с западной техникой Вооруженные Силы Украины могут «размазать» все попытки России создать мощную группировку, а потом еще и пойдут в контрнаступление.

Об этом «24 Каналу» сказал украинский военный эксперт Олег Жданов. Он отмечает, что мы можем даже не увидеть классического формирования ударной группировки и выдвижения ее для возобновления масштабного наступления.

По его словам, события, которые происходят на Донецком направлении – это начало второго этапа «битвы за Донбасс».

- Российские войска будут наращивать усилия, но их техника не успевает. Личный состав России уже здесь – на Донбассе, и оккупанты будут пытаться прорвать оборону ВСУ хоть на каком-то направлении, – считает Жданов.

По мнению эксперта, до 24 февраля по прибытию западных образцов вооружения ВСУ могут просто «размазать» все попытки России создать какую-то мощную группировку.

- России просто не будет хватать даже того потока человеческих ресурсов, который они сейчас перебрасывают в Украину. А у нас будет возможность наносить огневое поражение с последующей подготовкой к контрнаступлению, – заявляет Жданов.

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